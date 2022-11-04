Названо лучшее время тренировок для людей с лишним весом

Новое исследование подтвердило: физические упражнения, выполняемые во второй половине дня, снижают риски резистентности к инсулину. Особенно полезными эти выводы могут быть для людей, страдающих ожирением и лишним весом: физическая активность в вечерние часы поможет им улучшить результаты.

Фото: Сибмеда Сибмеда

Изучением взаимосвязи времени суток с определёнными метаболическими показателями занимались учёные из Нидерландов. В частности, в фокусе их внимания оказался контроль уровня глюкозы в крови. В исследовании приняли участие 775 человек со средним индексом массы тела 26 – передаёт «Хайтек».

Учёные оценивали уровень физической активности в трёх временных интервалах: с утра до обеда, с обеда до шести вечера, и с шести вечера до полуночи. Оказалось, что наибольший результат испытуемые получали от дневных и вечерних тренировок: они снижали резистентность к инсулину на 18% и 25% соответственно. При этом утренние тренировки и равномерные нагрузки в течение дня таких результатов не давали.

Очередная задача учёных – изучить долгосрочные эффекты от занятий физкультурой, а именно, сопоставить их с рисками развития сахарного диабета второго типа, который возникает от нездорового питания и недостаточной физической активности.