Как спать гипертоникам, чтобы давление снижалось

Поспать, как ни крути, любят абсолютно все. Ведь когда человек выспался, у него и самочувствие лучше, и настрой на день боевой, и здоровье крепче. Даже бесконечные жизненные проблемы становится преодолевать чуть-чуть, но проще. Причём важно не только сколько вы спите, но и в какой позе. Некоторые варианты даже могут облегчить жизнь гипертоникам.
Сомнологи объясняют , что самая естественная поза для сна — это на спине или на боку. Последняя поможет гипертоникам снизить давление. Но важно не только это.
Придётся соблюсти ещё одно условие: кровать должна стоять так, чтобы вы спали головой на юг, а ногами на север. Заодно можно перестановку с уборкой затеять и немножко размяться. Так сказать, совместить приятное с полезным. Оказалось, что это не просто гадания на кофейной гуще, а уже проверенный факт, хоть пока и необъяснимый.
Дело в том, что многие животные начинают движение, едят и отдыхают всегда в направлении с севера на юг. Это подтвердили и фермеры.
Возможно, причина в наших древних корнях или электромагнитном поле Земли, но это не точно. Но факт остаётся фактом: спустя три месяца у людей, которые спали с ориентацией север — юг, давление оказалось ниже, чем было до этого. Сон стал более продолжительным и глубоким — хотите верьте, хотите нет. Кстати, чтобы избежать скачков давления, лучше всего подойдут проверенные методы — похудеть, бросить курить и не налегать на алкоголь. Солёное гипертоникам тоже на пользу не пойдёт . Даже если очень хочется.