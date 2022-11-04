Как спать гипертоникам, чтобы давление снижалось

Поспать, как ни крути, любят абсолютно все. Ведь когда человек выспался, у него и самочувствие лучше, и настрой на день боевой, и здоровье крепче. Даже бесконечные жизненные проблемы становится преодолевать чуть-чуть, но проще. Причём важно не только сколько вы спите, но и в какой позе. Некоторые варианты даже могут облегчить жизнь гипертоникам.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Сомнологи объясняют , что самая естественная поза для сна — это на спине или на боку. Последняя поможет гипертоникам снизить давление. Но важно не только это.

Придётся соблюсти ещё одно условие: кровать должна стоять так, чтобы вы спали головой на юг, а ногами на север. Заодно можно перестановку с уборкой затеять и немножко размяться. Так сказать, совместить приятное с полезным. Оказалось, что это не просто гадания на кофейной гуще, а уже проверенный факт, хоть пока и необъяснимый.

Дело в том, что многие животные начинают движение, едят и отдыхают всегда в направлении с севера на юг. Это подтвердили и фермеры.