Нарколог рассказал, как минимизировать вред от алкоголя

После употребления алкоголя организму в среднем нужно двое-трое суток, чтобы очиститься от продуктов распада этанола. Однако только спустя две недели после употребления спиртных напитков организм полностью избавляется от влияния алкоголя. Что делать, чтобы минимизировать вред от спиртного, MIR24.TV рассказал нарколог Алексей Леонтьев.

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«Не стоит пить газированные коктейли. Газы ускоряют всасывание алкоголя, вследствие чего превышаются возможности печени по переработке. Наутро человека мучает похмелье. То же самое касается употребления пива после крепких спиртных напитков. Если уж и запивать алкоголь газировкой, то только минеральной водой, содержащей магний, натрий, калий и кальций – эти элементы положительно сказываются на работе сердечно-сосудистой системы, что, в свою очередь, облегчает похмелье», – говорит эксперт.

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Алкоголь также можно запивать напитками с повышенным содержанием витамина C, так как он ускоряет работу печени. Кроме того, после спиртного лучше всегда закусывать, но только не жирной пищей.

«Закуска замедляет всасывание алкоголя, что снижает нагрузку на печень. В разных алкогольных напитках содержится разное количество сивушных масел, отравляющих организм. Чем меньше масел, тем меньше вреда для здоровья. Например, в водке – 5-15 мг/л масел, в пиве – 100-630, вине – 100-630 мг/л, в виски – 4000 мг/л, а в самогоне – до 6000 мг/л», – комментирует Леонтьев.

Кроме того, чтобы не наносить вред своему организму, не стоит пить суррогаты. Употребление продуктов, содержащих метиловый спирт, отравляет организм и может привести к серьезным проблемам со здоровьем, например, циррозу и слепоте.

«Чтобы нивелировать влияние алкоголя на организм, можно принять препарат, содержащий комбинацию из лимонной и янтарной кислот. Он ускоряет работу печени. Или лекарственное средство, содержащее метадоксин. Оно быстро снимает похмелье», – советует нарколог.

Чтобы снизить эффект от алкоголя, можно делать капельницы из физраствора или раствора глюкозы. Однако их стоит делать под наблюдением врача. Также помогают адсорбенты.

«Например, активированный уголь или препарат, содержащий полиметилсилоксана полигидрат. Активированный уголь не адсорбирует алкоголь, не может поймать молекулы, но забирает на себя другие вредные вещества, которые накопились за время застолья. Полиметилсилоксана полигидрат адсорбирует алкоголь, что не допускает его дальнейшего всасывания», – отмечает Леонтьев.

Если накануне у вас запланировано важное мероприятие и вы хотите быстрее снять симптомы похмелья, можно выпить огуречный или капустный рассолы. Они содержат магний, калий и натрий.

«Это снижает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, снимает отечность, а витамин C ускоряет работу печени. Крепкая щелочная минеральная вода снижает кислотность и облегчает работу сердечно-сосудистой системы, снимает отечность», – говорит врач.

Легкие физические нагрузки после употребления алкоголя ускоряют работу сердечно-сосудистой системы и мышц и позволяют пропотеть, что ускоряет выведение алкоголя и продуктов метаболизма.