5 полезных привычек для нормальной кислотности желудка

Причиной дискомфорта в желудке часто бывает повышенная или пониженная кислотность, то есть уровень соляной кислоты в желудочном соке. Это одинаково неприятное состояние и по ощущениям, и по последствиям. Нарушение кислотности чревато хроническими заболеваниями органов желудочно-кишечного тракта. Отрегулировать кислотность можно не только таблетками. Рассказываем, как это сделать.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Проблемы с кислотностью — чаще всего следствие того, что и как мы едим. Перекусы на бегу стали практически нормой в современном мире. А зря, потому что от них больше всего страдает желудок.

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Если вы хотите привести уровень кислотности желудка в норму, про еду на ходу придётся забыть. Учитесь наслаждаться пищей, её запахом и подачей, посоветовал врач-эндокринолог Илья Мегеря. Первый кусочек любого блюда даже можно съесть с закрытыми глазами.

Часто во время приёмов пищи мы залипаем в смартфон или телевизор. Однако смотреть очередное интервью на YouTube за едой не лучшая идея. Есть надо в спокойной обстановке, приятной компании и без гаджетов.

Вы здорово поможете своему желудочно-кишечному тракту переварить всё съеденное, если будете хорошо прожёвывать пищу. Помните про правило: дольше жуёшь — дольше живёшь.

Хорошенько поесть вечером и сразу же лечь спать — прямой путь к проблемам с желудком. Соляная кислота вырабатывается под действием парасимпатической нервной системы, а она активнее всего вечером. Так что дайте организму время переварить плотный ужин. Для этого ешьте вовремя — примерно за 2–3 часа до отхода ко сну.

Перед каждым приёмом пищи эндокринолог советует пить воду с лимоном и минералку. Первая помогает поддерживать уровень кислотности желудка, а ещё повышает иммунитет, хорошо действует на сосуды и снижает тревожность. Вторая помогает восполнить дефицит микроэлементов и справиться с потерей лишней жидкости.