Какие упражнения реально уменьшают риск сердечных болезней

Поддержание физической активности — важный шаг к здоровью сердца. Это один из самых эффективных инструментов для укрепления сердечной мышцы, контроля веса и предотвращения повреждения артерий из-за высокого уровня холестерина, высокого уровня сахара в крови и высокого кровяного давления, которые могут привести к сердечному приступу или инсульту.

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Для обеспечения нормальной физической формы необходимы различные виды упражнений. Подробнее об упражнениях для сердца, которые рекомендую специалисты, читайте в материале "Рамблера".

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Аэробика

Аэробные упражнения и тренировки с отягощениями являются наиболее важными для здоровья сердца.

"Хотя гибкость не способствует здоровью сердца напрямую, она, тем не менее, важна, поскольку обеспечивает хорошую основу для более эффективного выполнения аэробных и силовых упражнений", — говорит физиолог из Университета Джона Хопкинса Керри Стюарт.

Так, по словам специалиста, аэробные упражнения улучшают кровообращение, что приводит к снижению артериального давления и частоты сердечных сокращений.

Кроме того, аэробные упражнения также снижают риск развития диабета второго типа и, если вы уже живете с диабетом, помогают контролировать уровень глюкозы в крови.

В идеале рекомендуется упражняться не менее 30 минут в день, не менее пяти дней в неделю.

Какие упражнения: быстрая ходьба, бег, плавание, езда на велосипеде, игра в теннис и прыжки со скакалкой. Аэробные упражнения,тренирующие сердце, — это то, что имеют в виду врачи, когда рекомендуют не менее 150 минут умеренной активности в неделю.

Тренировка с отягощениями

По словам Стюарт, тренировки с отягощениями оказывают более конкретное влияние на состав тела. Для людей с большим количеством жира (в том числе с большим животом, который является фактором риска сердечных заболеваний) это может помочь уменьшить жир и создать более выраженную мышечную массу. Исследования показывают, что сочетание аэробных упражнений и упражнений с отягощениями может помочь повысить уровень "хорошего" холестерина, снизив уровень "плохого".

Какие упражнения: работа со свободными весами (такими как гири, гантели или штанги), на силовых тренажерах, с эспандерами или упражнениями на сопротивление тела, такими как отжимания, приседания и подтягивания.

Растяжка, гибкость и баланс

Упражнения на гибкость, такие как растяжка, напрямую не способствуют здоровью сердца, однако они полезны для здоровья опорно-двигательного аппарата, что позволяет вам оставаться гибкими и избавляет от болей в суставах, спазмов и других мышечных проблем.

По словам Стюарт, эта гибкость является важной частью способности выдерживать аэробные упражнения и тренировки с отягощениями.

«Если у вас хорошая костно-мышечная база, это позволяет вам выполнять упражнения, которые помогают вашему сердцу», — говорит специалист.