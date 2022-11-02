Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+18° в 
USD 61.62EUR 60.92
Войти в почту
1 час назад

Какие упражнения реально уменьшат риск сердечных болезней

Диана Товсепова

Поддержание физической активности — важный шаг к здоровью сердца. Это один из самых эффективных инструментов для укрепления сердечной мышцы, контроля веса и предотвращения повреждения артерий из-за высокого уровня холестерина, высокого уровня сахара в крови и высокого кровяного давления, которые могут привести к сердечному приступу или инсульту.

Какие упражнения реально уменьшают риск сердечных болезней
Фото: PxherePxhere

Для обеспечения нормальной физической формы необходимы различные виды упражнений. Подробнее об упражнениях для сердца, которые рекомендую специалисты, читайте в материале "Рамблера".

Видео дня

Аэробика

Аэробные упражнения и тренировки с отягощениями являются наиболее важными для здоровья сердца.

"Хотя гибкость не способствует здоровью сердца напрямую, она, тем не менее, важна, поскольку обеспечивает хорошую основу для более эффективного выполнения аэробных и силовых упражнений", — говорит физиолог из Университета Джона Хопкинса Керри Стюарт.

Так, по словам специалиста, аэробные упражнения улучшают кровообращение, что приводит к снижению артериального давления и частоты сердечных сокращений.

Кроме того, аэробные упражнения также снижают риск развития диабета второго типа и, если вы уже живете с диабетом, помогают контролировать уровень глюкозы в крови.

В идеале рекомендуется упражняться не менее 30 минут в день, не менее пяти дней в неделю.

Какие упражнения: быстрая ходьба, бег, плавание, езда на велосипеде, игра в теннис и прыжки со скакалкой. Аэробные упражнения,тренирующие сердце, — это то, что имеют в виду врачи, когда рекомендуют не менее 150 минут умеренной активности в неделю.

Как две минуты спорта изменят ваше здоровье

Тренировка с отягощениями

По словам Стюарт, тренировки с отягощениями оказывают более конкретное влияние на состав тела. Для людей с большим количеством жира (в том числе с большим животом, который является фактором риска сердечных заболеваний) это может помочь уменьшить жир и создать более выраженную мышечную массу. Исследования показывают, что сочетание аэробных упражнений и упражнений с отягощениями может помочь повысить уровень "хорошего" холестерина, снизив уровень "плохого".

Какие упражнения: работа со свободными весами (такими как гири, гантели или штанги), на силовых тренажерах, с эспандерами или упражнениями на сопротивление тела, такими как отжимания, приседания и подтягивания.

Растяжка, гибкость и баланс

Упражнения на гибкость, такие как растяжка, напрямую не способствуют здоровью сердца, однако они полезны для здоровья опорно-двигательного аппарата, что позволяет вам оставаться гибкими и избавляет от болей в суставах, спазмов и других мышечных проблем.

По словам Стюарт, эта гибкость является важной частью способности выдерживать аэробные упражнения и тренировки с отягощениями.

«Если у вас хорошая костно-мышечная база, это позволяет вам выполнять упражнения, которые помогают вашему сердцу», — говорит специалист.

В качестве бонуса упражнения на гибкость и равновесие помогают поддерживать устойчивость и предотвращают падения, которые могут привести к травмам, ограничивающим другие виды упражнений.

ЗОЖ,Джон Хопкинс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители