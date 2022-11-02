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2 часа назад

Женщина чуть не умерла от синдрома салона красоты

Lenta.ru

50-летняя жительница индийского города Хайдарабад, штат Телангана, чуть не умерла из-за синдрома салона красоты после посещения парикмахерской. Об этом сообщает The Times of India.

Женщина чуть не умерла от синдрома салона красоты
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Женщина решила сходить в салон красоты, чтобы сделать новую прическу. После стрижки у клиентки начали быстро развиваться странные симптомы: начала кружиться голова и появилась тошнота, которая не проходила. Женщина обратилась к гастроэнтерологу. Врач не нашел никаких проблем с пищеварительной системой индианки и направил ее к неврологу в частную больницу Apollo Hospitals Jubilee Hills Hyderabad.

По словам невролога Судхира Кумара, он сразу заметил неровную походку женщины и предположил, что она перенесла инсульт. Пациентка прошла МРТ, которая показала наличие тромбов в сосудах головного мозга. Индианке выписали препараты для восстановления кровообращения, которые ей придется принимать всю жизнь. Выяснилось, что мозговое кровообращение женщины нарушилось из-за защемления позвоночной артерии во время мытья головы перед стрижкой.

Доктор Кумар объяснил, что женщина перенесла так называемый синдром салона красоты. Это крайне редкое состояние, возникающее из-за механического сдавливания позвоночной артерии. Оно нарушает мозговое кровообращение и может привести к образованию тромбов. Индианка вызвала это состояние, наклонив голову в раковину во время мытья.

«Позвоночная артерия женщины была тонкая, и ее защемление привело к замедлению кровоснабжения мозга», — говорит Кумар.

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