Как помочь кистям рук при длительной работе за компьютером

Ухудшение зрения, боль в спине, проблемы с осанкой, лишний вес – это побочные эффекты увлечения гаджетами. При этом немногие задумываются, что, если работать в смартфоне или с компьютером более 8 часов подряд, то может появиться резкая боль в области кистей рук, с которой тяжело справиться. Об этом «Life» рассказала невролог Виктория Толмачева.

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«Людям, не выпускающим гаджеты из рук, грозит синдром запястного канала. Он вызывает боль, онемение пальцев и кистей, а иногда и всей руки. Нерв в запястье защемляется или сдавливается. Этот нерв называется срединным – он сообщает мозгу, что «чувствует» рука», — сказала врач.

Неприятные симптомы могут сохраняться длительное время. Если у каких-то людей они самостоятельно проходят после небольшой гимнастики либо перерыва на сон, то бывают случаи, когда боль и онемение остаются навсегда. В конечном итоге у таких пациентов даже возникают проблемы с перемещением пальцев или контролем хвата.

«Еще одно заболевание, приводящее к нарушению функций кисти, — тендовагинит. Его симптомы – это воспаление и отек сухожилия, ноющая боль и покраснение кожи. На лечение таких расстройств уходит от нескольких недель до нескольких месяцев, в редких случаях понадобится несколько лет. Кому-то помогут таблетки и уколы, а кого-то спасет только операция», — поделилась невролог.

Врач дала несколько рекомендаций, которые помогут избежать проблем, возникающих из-за регулярного пользования гаджетами:

- Используйте эргономичные клавиатуру и мышь, делайте перерывы в работе.

- Не работайте через боль и не терпите неприятные симптомы, а обратитесь к специалисту.

- Не лежите в постели с ноутбуком или смартфоном.

- Если вы пришли с улицы в холодное время года, то прогрейте кисти теплой водой, прежде чем садиться за компьютер.

- Холодный компресс на кисть в вечернее время поможет лучше лекарств.