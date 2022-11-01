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21 минуту назад

Почему закрывать раны женскими тампонами смертельно опасно

Секрет Фирмы

Первую помощь нужно уметь оказывать грамотно. Очень важно правильно останавливать кровотечения. В последнее время в интернете стали рассказывать, что остановить его можно с помощью женских гигиенических средств — тампонов. Но всё дело в том что они предназначены для впитывания крови.

Почему закрывать раны женскими тампонами смертельно опасно
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Врач скорой помощи Дмитрий Молодой считает, что тампон может впитать аж пол-литра крови — в этом случае раненому просто не выжить.

«Я работаю на скорой уже десять лет и несмотря на то, что я — гражданский врач, опыт остановки кровотечений у меня имеется. Итак, как вы догадались, наша основная задача при остановке кровотечения вполне очевидна: кровь должна остановиться. И тут гигиенические средства нам точно не помогут», — рассказал специалист.

Прокладки и тампоны создавались для того, чтобы они именно впитывали кровь, а не останавливали. Можно себе представить, что будет, если, например, человеку с осколочными ранениями заткнуть ран 5-8 тампонами. Ведь один способен впитать до 0,5 л жидкости.

«Достаточно простой арифметики, чтобы посчитать, что общая кровопотеря будет где-то четыре литра», — предупредил врач.

Он напомнил, что у человека всего-то содержится около 5 л крови. Таким образом, оставшийся литр крови в организме точно не сможет поддержать его жизнедеятельность. Раненый попросту умрёт.

Эксперт добавил, что и женские прокладки также не помогут остановить кровотечение.

Так вот для остановки кровотечения нужны гемостатические губки и обычные ватно-марлевые тампоны. Если это не остановит кровь, то на помощь уже приходит артериальный жгут.

Интересно, что сами производители тампонов не указывают, что те способны впитать пол-литра крови — максимум 12 г (или 12 мл), а некоторые ещё меньше. Например, Kotex пишут, что их продукты впитывает около 5 мл крови. Но врачу виднее.

ЗОЖ,
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