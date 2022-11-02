Стало известно, сколько кофе можно выпить без вреда для здоровья

Часто люди с повышенным давлением отказываются от кофе, считая, что он спровоцирует гипертонию. Оказывается, делать это необязательно. По словам терапевта Ксении Каневской, кофе можно пить и гипотоникам (людям с пониженным давлением), и гипертоникам. Однако важно знать меру, впрочем, это правило распространяется на всё. Ранее мы писали, что кофе в определённых случаях не даёт всасываться железу. Врач объяснила, что кофеин, который есть в кофе, вызывает спазм сосудов, из-за чего может повыситься давление. Однако у напитка есть и мочегонный эффект, который, напротив, влияет на понижение давления. В общем, однозначно назвать кофе вредным нельзя. Кстати, кофе реально может быть опасен для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. К примеру, утренняя чашечка кофе может вызвать обострение у людей с хроническим панкреатитом. Здоровые же россияне со стабильным давлением могут выпивать в день две или даже три чашки кофе. Это им не навредит, заявила Каневская. При этом она призывает не добавлять в напиток сиропы и сливки. «Дополнительные жиры и сахара оказывают негативное влияние на организм», — объяснила терапевт. Ранее стало известно, что в кофе содержится полифенол, или хлорогеновая кислота, которая не даёт всасываться железу. Перестаём пить кофе? Нет, просто стоит употреблять его как отдельное блюдо за 30 минут до приёма пищи или через полчаса после неё. А вот запивать им завтрак, обед или ужин не рекомендуется. У людей, которые пили ароматный напиток во время еды или сразу после, усвояемость железа падала с 90% до 40%. Крепость напитка тоже влияет — чем крепче кофе, тем меньше надежды на попадание железа в организм. Фото: Unsplash, Unsplash License