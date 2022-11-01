Как проверить здоровье легких дома

Врачи призывают россиян следить за здоровьем и проверяться раз в полгода, даже если ничего не болит. Коронавирус показал, что периодически стоит исследовать и состояние лёгких, ведь на них отрицательно влияют грязный воздух, курение и, кто бы мог подумать, лишний вес.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Что же делать, если ненавидите ходить по врачам? Проверить работу лёгких в домашних условиях!

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Врач аллерголог-иммунолог, пульмонолог Дарья Борисова перечислила несколько способов, которые покажут, насколько хорошо работают ваши лёгкие.

Но прежде всего стоит обратить внимание на дыхание: если вы вдыхаете через нос, а выдыхаете через нос или рот — это хороший знак. Допускается вдыхать через рот только во время разговора, объяснила Борисова.

В состоянии покоя дыхание должно быть ровным, непрерывным, без длительных пауз или ускорений. Также можете проверить, на сколько вы способны задерживать дыхание — это тоже много скажет о ваших лёгких.

Для женщины нормой считаются 40–45 секунд, для мужчин — 50–60 секунд, а для детей — 30–35 секунд.

Говоря о методах проверки, доктор предложила начать с самого популярного — с пробы Штанге. У этого метода есть два варианта.

В первом случае нужно сесть на стул, расслабиться и сделать два глубоких вдоха-выдоха. После этого вдохните воздух, зажмите нос, задержите дыхание и засеките время. Наполнять легкие «до отказа» при этом не нужно.

Какие могут быть результаты?

Результат больше минуты — признак отличного состояния легких; 40–60 секунд считаются нормальным показателем; 30–40 секунд — приемлемым. А вот если вы не способны задержать дыхание дольше чем на 30 секунд, это уже повод обратиться к врачу и пройти углубленное обследование.

Во втором типе пробы Штанге дыхание задерживают на выдохе. Результаты: 40 секунд и больше — отличный показатель; 30–40 секунд — хороший; всё, что ниже 25 секунд, — плохо. Если вы провалили оба теста, стоит записаться на прием к пульмонологу — скорее всего, у вас есть проблемы с лёгкими.

Ещё один популярный тест — проба Генчи. Сначала нужно глубоко спокойно выдохнуть, а потом засечь время на задержке. Норма для здорового человека — 20–40 секунд. При хорошей физической подготовке — от 60 до 90 секунд.