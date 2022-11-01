С чем связаны тяжелые засыпания и ранние пробуждения

Врач-невролог Андрей Артамошкин рассказал, что тяжелые засыпания и ранние пробуждения — самые распространенные виды бессонницы.
Чаще всего подобные проблемы возникают при наплывах тягостных мыслей и непроизвольных воспоминаниях тревожного содержания. Также причина может скрываться в неприятных и болезненных ощущениях в тех или иных органах и частях тела.
Кроме того, одной из ключевых причин тяжелого засыпания становится страх перед бессонницей. Человек уже заранее программирует себя на то, что ему не удастся заснуть.
Нарушения ритма сна часто сопровождаются утренней слабостью, сонливостью в течение дня, что приводит к еще большему ухудшению самочувствия, депрессии, передает aif.ru.