С чем связаны тяжелые засыпания и ранние пробуждения

Врач-невролог Андрей Артамошкин рассказал, что тяжелые засыпания и ранние пробуждения — самые распространенные виды бессонницы.

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Чаще всего подобные проблемы возникают при наплывах тягостных мыслей и непроизвольных воспоминаниях тревожного содержания. Также причина может скрываться в неприятных и болезненных ощущениях в тех или иных органах и частях тела.

Кроме того, одной из ключевых причин тяжелого засыпания становится страх перед бессонницей. Человек уже заранее программирует себя на то, что ему не удастся заснуть.