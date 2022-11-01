Тревожные причины, почему вы все время мерзнете

Не игнорируйте опасное состояние!

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Наверняка вы вспомните, как даже в летние дни вы испытывали неприятный озноб, однако, обычно это состояние быстро проходит. Проблемы начинаются того, когда вам холодно постоянно, и дело даже не в температуре за окном.

Мы посоветовались со специалистом и выяснили, в чем могут быть причины ощущения постоянного холода. И, скажем честно, некоторые из причин довольно опасны, в любом случае, если вы столкнулись с такой проблемой, обязательно обратитесь к своему лечащему врачу для постановки точного диагноза.

Возможны проблемы с щитовидной железой

Дисфункция щитовидной железы может быть одной из причин постоянного ощущения холода. Все дело в том, что наша щитовидка отвечает за регулирование энергетических процессов, в том числе регулирование процесса обогрева. Как правило, в этом случае специалисты обращают внимание на то, как часто мерзнут ноги. Если даже днем при активной деятельности ноги остаются холодными, обязательно обратитесь к врачу.

Нарушение функций сосудов

Когда кровообращение нарушено, тепло очень медленно доходит до рук и ног, из-за чего конечности остаются холодными даже в перчатках и носках. Важно проверить, как часто ваше давление опускается ниже обычного. Часто люди-гипотоники страдают из-за скачков давления и в этот период отмечают непрохододящее чувство холода. Терапию может назначить врач, нередко начинают с курса витаминов, но, опять же, и виды витаминов, и доза подбираются в зависимости от состояния организма.

Анемия