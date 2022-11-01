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2 часа назад

Без какого вещества бесполезен витамин C

РИА "ФедералПресс"

Осенью организм активно расходует вещество, которое необходимо для активности витамина C и хорошего состояния сосудов. Диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала, какие продукты его содержат.

Без какого вещества бесполезен витамин C
Фото: ФедереалПрессФедереалПресс

«Рутин необходим, чтобы работал витамин С. Витамин С без рутина теряет активность, а он (витамин С, – ред.) нужен для химических процессов, происходящих в организме, в частности, для укрепления иммунитета, для восстановления наших сосудов», – отмечает диетолог.

Отмечается, что рутин оказывает противовоспалительное действие. Соломатина добавила, что это вещество обеспечивает питание суставов, нормализует работу эндокринной и пищеварительной систем. Диетолог перечислила продукты, которые богаты рутином.

«Чемпион по содержанию рутина – черноплодная рябина, много этого витамина содержится в цитрусовых, особенно в белой пленке (между плодом и кожурой), в черной смородине, темной вишне, дикой сливе», рассказала врач.

Кроме того, рутин можно получить употребляя зеленый чай, свеклу, капусту, помидоры, зелень и гречку. Если человеку не хватает этого вещества в организме, то это будет сказываться на общем самочувствии человека, сообщает радио Sputnik.

«Боли в мышцах, повышенная утомляемость, усталость, нежелание что-либо делать, помутнение в глазах, нечеткость зрения, рассеянность, забывчивость могут быть, в частности, признаками недостатка рутина», – подытожила врач.

Напомним, перед занятиями спортом на улице необходимо разгореться в теплом помещении. Также не следует забывать про одежду по погоде, рассказал тренер Денис Помазной.

ЗОЖ,Елена Соломатина,
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