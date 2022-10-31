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6 минут назад

Врач-остеопат назвал самые вредные позы для сна

Вечерняя Москва

Врач-остеопат Сергей Евдокимов перечислил самые вредные позы для сна.

Врач-остеопат назвал самые вредные позы для сна
Фото: RT на русскомRT на русском

Так, некоторые люди спят, накрывшись с головой одеялом или держа голову под подушкой. Однако это чревато недополучением кислорода и накоплением в крови углекислого газа. Если человек спит в такой позе, то после пробуждения он может чувствовать себя разбитым, может возникнуть головная боль.

По словам врача, не стоит спать на животе. Когда человек лежит на животе, под действием силы тяжести происходит сдавливание органов брюшной полости, что также приводит к повышению внутрибрюшного давления и затрудняет венозный отток. В такой позе кишечник будет работать хуже.

Вреден и сон с запрокинутой головой. При переразгибании шеи происходит их частичное сдавливание, что снижает поступление артериальной крови в голову, передает Life.ru.

Сон является очень важной и неотъемлемой частью нашей жизни. Есть ли способ, который позволит сократить период ночного отдыха без вреда для здоровья и даст возможность восстановиться, выясняла «Вечерняя Москва».

ЗОЖ,Сергей Евдокимов,
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