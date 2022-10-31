Врач-остеопат назвал самые вредные позы для сна

Врач-остеопат Сергей Евдокимов перечислил самые вредные позы для сна.

Фото: RT на русском RT на русском

Так, некоторые люди спят, накрывшись с головой одеялом или держа голову под подушкой. Однако это чревато недополучением кислорода и накоплением в крови углекислого газа. Если человек спит в такой позе, то после пробуждения он может чувствовать себя разбитым, может возникнуть головная боль.

По словам врача, не стоит спать на животе. Когда человек лежит на животе, под действием силы тяжести происходит сдавливание органов брюшной полости, что также приводит к повышению внутрибрюшного давления и затрудняет венозный отток. В такой позе кишечник будет работать хуже.

Вреден и сон с запрокинутой головой. При переразгибании шеи происходит их частичное сдавливание, что снижает поступление артериальной крови в голову, передает Life.ru.