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44 минуты назад

Как быстро и эффективно сбить температуру без лекарств: видео

Мария Кимакович

Доктора объясняют, что температура – это нормальная реакция организма на какое-либо заболевание или даже травму. Так тело сигнализирует о том, что борется с болезнью. Поэтому за жаропонижающие препараты хвататься сразу не стоит.

Если температура тела не превышает 38 градусов, специалисты не рекомендуют ее сбивать вообще, а дать шанс организму самому бороться с заболеванием.

Однако при этом не стоит забывать, что реакция на жар у людей может быть индивидуальна. Например, для пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, даже невысокая температура может быть опасна.

Как определить температуру тела без градусника

Если вам необходимо понизить температуру, а лекарства вы использовать при этом не хотите, можно вспомнить про альтернативные методы. О способах быстро и эффективно избавиться от жара без лекарств, рассказал в своем TikTok-аккаунте врач скорой помощи Алексей.

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