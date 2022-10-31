Как быстро и эффективно сбить температуру без лекарств: видео

Доктора объясняют, что температура – это нормальная реакция организма на какое-либо заболевание или даже травму. Так тело сигнализирует о том, что борется с болезнью. Поэтому за жаропонижающие препараты хвататься сразу не стоит.

Если температура тела не превышает 38 градусов, специалисты не рекомендуют ее сбивать вообще, а дать шанс организму самому бороться с заболеванием.

Однако при этом не стоит забывать, что реакция на жар у людей может быть индивидуальна. Например, для пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, даже невысокая температура может быть опасна.