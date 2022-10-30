Люди с какими объемами тела живут дольше

Если вы заметили, что живот у вас стал больше, то дело может быть в опасной болезни. Кроме того, вам вовсе не обязательно сильно худеть, чтобы прожить долго: специалисты выяснили, что опасен как избыток жира, так и его недостаток.

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Беременность и набор веса - это не единственные причины, по которым живот может начать расти. Дело может быть также в таких состояниях или заболеваниях, как функциональное вздутие живота (метеоризм), асцит (при почечной недостаточности, циррозе печени), абдоминальные образования (опухоль, киста, липома, мезотелиомы брюшины, абдоминальные метастазы).

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Исследования показали, что преждевременная смерть по любой причине зависит от соотношения окружности талии и бёдер (WHR). Люди, имеющие самый низкий показатель WHR, имеют также наиболее низкий риск ранней смерти. Причём по этому показателю можно определить вероятность преждевременной смерти точнее, чем по индексу массы тела.

Более ранние исследования показали, что люди, у которых большие ягодицы и ноги, а также тонкая талия, имеют больше шансов прожить дольше. На это указывают результаты исследования, опубликованного в BMJ. Оказалось, что между показателями окружности талии, соотношения роста и талии и вероятностью преждевременной смерти - почти J-образная связь. Кроме того, крупные бёдра и ноги были связаны с более низким риском смерти.

Нормальным показателем окружности талии считается у китайских мужчин - меньше 90 см, у китайских женщин - меньше 85 см. Если окружность талии больше, то появляется вероятность развития абдоминального ожирения, а оно может стать причиной появления различных заболеваний.

Если при делении показателя окружности талии на рост получается меньше 0,5, то всё в норме. Однако если соотношение этих двух компонентов велико, то это значит, что различные органы обрастают жиром и вероятность развития болезней сердца, цереброваскулярных заболеваний увеличивается.

Если окружность шеи 38 см (у мужчин) и больше или 35 см (у женщин) и больше, то это говорит о повышенном риске появления метаболического синдрома.

При слишком большом проценте жира в организме (больше 25 % - у мужчин, больше 30 % - у женщин) может развиться диабет, гипертония и другие болезни. Если жира, наоборот, не хватает, то возникает дистрофия, вызывающая дисфункцию организма.

Согласно одному французскому исследованию, люди, обладающие худыми икрами, чаще сталкиваются с каротидными бляшками и имеют повышенный риск инсульта.