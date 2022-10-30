Как уходить от старости как можно дольше

С возрастом все болячки дают сильнее о себе знать. Что ни говори, а от старости не сбежать, как бы вы ни старались: процедуры омоложения, операции и тому подобное — всё лишь будет прикрывать внешние признаки возраста. Но можно как минимум сохранять бодрый дух и тело даже в почтенном возрасте. Доктор Александр Шишонин рассказал, каких правил нужно придерживаться, чтобы старость действительно стала в радость.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Специалист отметил, что к «поломке» приводит как раз-таки не возраст. Можно сказать, что эффект накопительный.

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«Наиболее распространенные проблемы со здоровьем у людей в возрасте — гипертония, диабет второго типа, атеросклероз. Они повышают риск развития сердечно-сосудистых болезней, инфарктов, инсультов и преждевременной смерти. Но надо всегда помнить, что плохое самочувствие — это индикатор неправильного функционирования организма, а к "поломке" приводит не возраст, а тотальная гиподинамия», — отметил врач.

Любовь упрощать себе жизнь делает её сложнее

Шишонин обратил внимание, что первой проблемой у пожилых принято считать гиподинамию. Это нарушение функций организма при ограничении двигательной активности, снижении силы сокращения мышц. Наша любовь облегчать себе жизнь часто выходит боком.

«Мы мало двигаемся и пытаемся ещё "облегчить" себе жизнь лифтами, эскалаторами, автомобилями, доставкой еды и прочим. А ведь природа создала человека с тем расчётом, чтобы в поисках пропитания он проходил десятки километров и при этом активно вертел шеей, чтобы выслеживать добычу и остерегаться нападения врагов или хищников», — обратил внимание Шишонин.

Современный человек больше сидит и почти не двигает шеей, при этом часто использует одну статическую позицию — когда, наклонив голову, смотрит в экран гаджета. Мышцы шеи перенапрягаются, кровоток в позвоночных артериях нарушается, а кровь плохо поступает в головной мозг.

Таким образом гиподинамия становится причиной замедленного метаболизма, А это в свою очередь развивает все хронические неинфекционные заболевания: от атеросклероза до рака. Уже доказано, что онкология формируется при дефиците кислорода и избытке глюкозы.

Шея — важна!

Через шейный отдел проходят мощные позвоночные артерии, питающие ствол головного мозга, а через все другие позвонки — только нервы. Ствол головного мозга — жизненно важный участок. Например, если при инсульте поражается эта зона — гибель неизбежна, отметил Шишонин.

Поэтому забрасывать даже простую разминку для шеи очень опасно, предупредил врач. Он посетовал, что его коллеги, бывает, дают заключение, что у человека «извитость сосудов шеи соответствует возрастным нормам». А ведь сосуды шеи не должны извиваться ни в каком возрасте! Это и есть причина большинства возрастных заболеваний.

Не забиваем на хронические заболевания!

Самая большая возрастная проблема. И вылечить эти болезни современными методами, к сожалению, невозможно. Лекарства, по сути, лишь убирают симптомы, но не лечат. Заболевания не только ухудшают качество жизни, но и становятся основной причиной преждевременных смертей по всему миру. Самые распространённые — гипертоническая болезнь и сахарный диабет второго типа. К тому же они нередко действуют в одной связке

Самое жуткое, что возрастные болезни ещё и «молодеют», предупредил Шишонин.

«Если 20–30 лет назад гипертонией болели люди после 60 лет, то сейчас уже в 35–45 мужчины могут внезапно заболеть и даже умереть от сердечных болезней. Как правило, речь тут идет про инфаркт миокарда, гипертонические кризы с осложнением в виде инсультов, тромбозы, диабет второго типа», — отметил врач.

Так что термин «возраст-ассоциированные заболевания» можно считать немного неуместным.

Что же делать?

Как бы банально ни звучало, но движение — жизнь. Александр Шишонин попросил следовать минимальным рекомендациям, которые дают чуть ли не в детском саду.

«Ходьба — это мощное лечебное средство. Это не только проверено жизнью, но и подтверждается новейшими научными данными, Ходьбой можно вылечить 26 болезней, включая сердечно-сосудистые заболевания», — отметил специалист.

Медик посоветовал каждый день заниматься ходьбой со скоростью 5–6 километров в час — это нечто среднее между спортивной ходьбой и обычным прогулочным шагом. Проходить надо в зависимости от состояния здоровья от 3 до 8 км в день.