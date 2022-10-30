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3 часа назад

Врач Ачкасов дал четыре совета для поддержания здоровья кишечника

Слово и Дело

Кишечник может подвергаться множеству заболеваний, однако минимизировать этот риск можно благодаря четырем правилам, заявил профессор и руководитель НМИЦ колопроктологии им. А.Н. Рыжих Сергей Ачкасов.

Синдром раздраженного кишечника, дисбактериоз, сигмоидит, проктит, колит и онкология являются самыми распространенными заболеваниями кишечника. При появлении первых симптомов недуга следует срочно обращаться к врачу, передает «Спорт-экспресс».

«Предотвратить проблемы с кишечником поможет сбалансированное питание, предупреждение развития запоров, умеренная физическая нагрузка и гигиенический режим», — заявил Ачкасов.

Он напомнил, что своевременное обращение к врачу и начало правильного лечения может спасти человека от опасного развития заболевания.

ЗОЖ,Видео,
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