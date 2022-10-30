Кишечник может подвергаться множеству заболеваний, однако минимизировать этот риск можно благодаря четырем правилам, заявил профессор и руководитель НМИЦ колопроктологии им. А.Н. Рыжих Сергей Ачкасов.

Синдром раздраженного кишечника, дисбактериоз, сигмоидит, проктит, колит и онкология являются самыми распространенными заболеваниями кишечника. При появлении первых симптомов недуга следует срочно обращаться к врачу, передает «Спорт-экспресс».

«Предотвратить проблемы с кишечником поможет сбалансированное питание, предупреждение развития запоров, умеренная физическая нагрузка и гигиенический режим», — заявил Ачкасов.