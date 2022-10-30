Как понять что вы зависимы от спорта и ЗОЖа

О некоторых признаках вы даже не догадываетесь.

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Зависимость от спорта — такая же зависимость, как алкоголизм или потребность начинать утро с сигареты. И основная причина — психологическая потеря контроля над жизнью, а не желание привести себя в форму. Человек в таком состоянии постоянно чувствует потребность в улучшении показателей и увеличении весов, с которыми работает. Даже невзирая на то, что нагрузка и так высока, штанга становится тяжелее, а гантели массивнее, — это может иметь серьёзные последствия.

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Причём начаться зависимость может даже у человека, который просто решил заняться улучшением фигуры. Сначала всё идёт спокойно: значения на весах падают, тренировки становятся успешнее, желаемые показатели оказываются достижимы. От этого начинается эйфория — и, если хотя бы какие-то аспекты жизни в этот момент идут не так, эйфория может возыметь замещающий эффект.

Компенсаторные механизмы разгоняются по максимуму, и желание добиться оптимального результата принимает формы, негативно влияющие на общее состояние.

Подробнее о том, как понять, что спорт стал зависимостью и пора сделать паузу, читайте по ссылке.

Норма — это желание заниматься спортом в соответствии с советами тренера. Или просто соблюдение регулярности, когда между силовыми тренировками есть один-два дня перерыва (чтобы организм набрал потерянные ресурсы), а кардио делается либо по утрам, либо сразу после основного посещения спортзала. Когда человеку хочется повысить интенсивность, при условии, что он не профессиональный спортсмен, можно говорить о начале зависимости.

В этой ситуации можно опасаться появления орторексии — это один из видов расстройства пищевого поведения. Его ещё называют болезнью ЗОЖников. По сути, это навязчивое стремление следить за рационом питания и заниматься спортом. И не зря врачи дали ему отдельное название: маниакальное желание ухаживать за своим организмом может перерасти в проблему.

Чтобы понять, что у вас начинаются проявления орторексии, стоит проследить за своим поведением в магазинах: если вы слишком много времени проводите за изучением этикетки, а также выбираете исключительно экологически чистые продукты, это звоночек.

Если вы замечаете у себя симптомы зависимости от спорта или правильного питания, стоит обратиться к специалистам. Если пытаться справиться с проблемой самостоятельно, можно столкнуться с синдромом отмены — при нестабильном психическом состоянии, собственно спровоцировавшем зависимость, в этом случае легко сорваться снова.

Можно провести аналогию с желанием опохмелиться у людей, злоупотребляющих алкоголем. В моменте ситуация станет лучше, но в долгосрочной перспективе последствия будут серьёзными.

Даже если значения на весах остаются неизменными, не стоит переживать: возможно, меняется соотношение подкожно-жировой клетчатки и мышц. Главное — следить за своим психологическим здоровьем и вовремя замечать негативные изменения.