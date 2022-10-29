Терапевт перечислила признаки ослабленного иммунитета

"Допустим, у человека просто заболел зуб, и это привело к воспалению десны, пульпы зуба и так далее. Или он порезал палец, и этот порез не зажил, а присоединились какие-то инфекционные осложнения. То есть порез заживает не быстро, а достаточно долго и с осложнениями", – объясняет Романенко.