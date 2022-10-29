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1 час назад

Терапевт перечислила признаки ослабленного иммунитета

Москва24

Частые болезни и долгое выздоровление могут указывать на ослабленный иммунитет. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

Терапевт перечислила признаки ослабленного иммунитета
Фото: м24м24

"Первый признак того, что у нас ослаблен иммунитет, – мы начинаем часто болеть. Это бесконечные банальные респираторные инфекции. То есть когда заканчивается одна инфекция, начинается другая", – говорит эксперт.

По словам специалиста, любая инфекция должна проходить за 7 дней, но при ослабленном иммунитете заболевание длится долго и могут присоединяться осложнения.

То есть человек закашлял, зачихал, а потом развилась пневмония, то есть воспаление легких или гнойное воспаление уха.

Татьяна Романенко - врач-терапевт

Кроме того, на ослабленный иммунитет указывает неожиданное появление инфекционных осложнений при бытовых травмах или обычных заболеваниях.

"Допустим, у человека просто заболел зуб, и это привело к воспалению десны, пульпы зуба и так далее. Или он порезал палец, и этот порез не зажил, а присоединились какие-то инфекционные осложнения. То есть порез заживает не быстро, а достаточно долго и с осложнениями", – объясняет Романенко.

Чтобы разобраться в причинах ослабленного иммунитета, эксперт советует обратиться к врачу.

Ранее россиян предупредили об опасных для иммунной системы продуктах. По словам кандидата медицинских наук, члена Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарьи Русаковой, многие бактерии питаются углеводами и очень любят сладкое. Поэтому употребление сахаросодержащей продукции, газировок, изделий из обработанной белой муки и алкоголя повышает риск присоединения бактериальных инфекций.

ЗОЖ,Дарья Русакова,
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