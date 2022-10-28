Простые советы для развития памяти

Постоянное движение — нормальное состояние человека. Если нет прогресса, автоматически происходит откат назад. Это справедливо не только для тела, но и для памяти, внимания, воображения. Как поддерживать свой ум в тонусе, рассказал специалист Московской службы психологической помощи Денис Хакимов.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

От нормальной работы мозга и связанных с ним интеллектуальных процессов зависит многое: усвоение новой информации, реализация профессиональных задач, продуктивная коммуникация, для которой нужно не только эмоциональное участие, вовлеченность, но и припоминание имен, фактов и сведений в нужный момент.

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— Как и мышцы, мозг нуждается в развитии и тренировке. Конечно, существует множество специализированных курсов, на которых развивают креативность, гибкость мышления, запоминание, логику. Но помимо этого есть несложные методы и пути улучшения познавательных способностей, которые можно применять дома или на прогулке, — отметил психолог.

Разрушение автоматизма

Каждый день мы автоматически совершаем множество привычных действий: умываемся, включаем компьютер, идем привычной дорогой на работу и домой. С одной стороны, это облегчает восприятие, помогает упростить жизнь, но одновременно за рутиной теряется что-то новое. Самый простой и распространенный вариант — пойти другим, незнакомым путем. Новая улица? Возможно, заметите интересные магазины или красивый парк. Всегда покупаете яблоки? Попробуйте груши — новый вкус уже внесет разнообразие.

Изучение языков

Для этого занятия нужно не только запоминать большие объемы информации, но и усваивать структуру, систему. В долгосрочной перспективе это позволит прикоснуться к другой культуре, расширить кругозор, завести знакомства не только с иностранцами, но и соотечественниками, также занятыми этим делом.

Здоровый образ жизни

Правильное питание, достаточный сон, физические нагрузки полезны не только для общего самочувствия, но и для мозговой деятельности. Насыщение мозга кислородом во время спорта улучшает функционирование серого вещества. Здоровый сон значим для памяти — основы всей познавательной активности.

Создание историй

Это может быть не только художественное действо с выдуманными персонажами или реальными людьми, но и, как бы странно ни звучало, с неживыми предметами. На базовом уровне психика функционирует ассоциативно и, сплетая в воображении разнообразные объекты, выстраивает необычные и интересные связи.

Развитие амбидекстрии

Тренировка «неведущей» руки задействует противоположное полушарие мозга, создавая новые нейронные связи. Например, можно попробовать переложить компьютерную мышь в левую руку (или правую, если вы левша), делать ею записи. Еще одно упражнение — рисовать на листе бумаги одновременно обеими руками простые геометрические фигуры или что-то более сложное.

Позитивное мышление

Пункт, вроде бы далекий от обсуждаемой темы, но только на первый взгляд. Когда человек считает, что у него все плохо, он тем самым надевает на себя шоры, за которыми не видно чего-то хорошего, конструктивного. Проще говоря, ограничиваются альтернативы при принятии решений, закрываются возможности, внутренний мир обедняется, а следовательно, и мышление становится шаблонным.

Саморазвитие

Книги по профессиональной теме или любимому хобби, театры и выставки, различные лекции по широкому кругу вопросов могут быть полезны для развития мозга. Однако стоит быть избирательным: загромождать свой ум разрозненными фактами без остановки — плохая тактика. Как бы ни был силен стереотип о наших безграничных возможностях, это не так. И скорее играют роль временные и эмоциональные ресурсы, которых у нас точно не бескрайнее море, чтобы ими раскидываться. Поэтому лучше сконцентрироваться на нескольких основных направлениях.