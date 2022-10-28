Названа наиболее распространенная ошибка при лечении насморка

Наиболее популярной ошибкой при лечении насморка является длительное использование сосудосуживающих капель. Об этом заявили врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников и отоларинголог Борис Старосветский в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

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Так, Старосветский уточнил, что злоупотребление таким средством лечения приведет к медикаментозному риниту — хроническому насморку. Его в свою очередь можно будет устранить только новой дозой сосудосуживающих препаратов.

Мясников добавил, что группа лекарств может привести к проблемам с сердцем, в частности, к нарушениям сердечного ритма. Кардиолог рекомендует использовать сосудосуживающие капли не более трех–пяти дней.