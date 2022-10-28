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49 минут назад

Названа наиболее распространенная ошибка при лечении насморка

Вечерняя Москва

Наиболее популярной ошибкой при лечении насморка является длительное использование сосудосуживающих капель. Об этом заявили врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников и отоларинголог Борис Старосветский в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

Названа наиболее распространенная ошибка при лечении насморка
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Так, Старосветский уточнил, что злоупотребление таким средством лечения приведет к медикаментозному риниту — хроническому насморку. Его в свою очередь можно будет устранить только новой дозой сосудосуживающих препаратов.

Мясников добавил, что группа лекарств может привести к проблемам с сердцем, в частности, к нарушениям сердечного ритма. Кардиолог рекомендует использовать сосудосуживающие капли не более трех–пяти дней.

Кроме того, врач-отоларинголог, отоневролог Ольга Мальченко предупредила о возможных проблемах с сердцем из-за продолжительного использования капель для носа. Эксперт уточнила, что зависимость от сосудосуживающих средств может даже спровоцировать инсульт у людей, имеющих к этому предрасположенность.

ЗОЖ,Александр Мясников,
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