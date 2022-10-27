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3 часа назад

Эксперт дал советы, как подготовить организм к зимним холодам

Вечерняя Москваиещё 2

Бизнес-психолог Эдуард Грабарь дал советы, как подготовить организм к зимним холодам.

Как подготовить организм к зимним холодам
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Так, эксперт посоветовал пройти курс массажа. Он снижает уровень кортизола, дарит позитивные эмоции, повышает настроение.

Грабарь посоветовал до наступления зимних холодов больше времени проводить на свежем воздухе. Стоит посещать парки в городе, выезжать на природу за город.

Эксперт также посоветовал больше обниматься с любимым человеком. Объятия и прикосновения, так называемый тактильный и телесный контакт на регулярной основе помогают усилить иммунитет.

Стоит чаще находить поводы для веселья и смеха, а также соблюдать режим сна для восстановления сил, передает aif.ru.

У людей старше 60 лет с возрастом развивается иммунодефицит. Поэтому им в первую очередь необходимо делать прививки от гриппа. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок.

ЗОЖ,Владимир Болибок,
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