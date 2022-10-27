Бизнес-психолог Эдуард Грабарь дал советы, как подготовить организм к зимним холодам.

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Так, эксперт посоветовал пройти курс массажа. Он снижает уровень кортизола, дарит позитивные эмоции, повышает настроение.

Грабарь посоветовал до наступления зимних холодов больше времени проводить на свежем воздухе. Стоит посещать парки в городе, выезжать на природу за город.

Эксперт также посоветовал больше обниматься с любимым человеком. Объятия и прикосновения, так называемый тактильный и телесный контакт на регулярной основе помогают усилить иммунитет.

Стоит чаще находить поводы для веселья и смеха, а также соблюдать режим сна для восстановления сил, передает aif.ru.