5 опасных мифов об имплантации зубов

На какие уловки идут недобросовестные клиники, чтобы заманить клиентов низкой ценой, рассказывает хирург-имплантолог стоматологии Smile-at-Once Евгений Жиленко — специально для Daily Moscow.
Эксперты отмечают, что только 27% пациентов понимают, как проходит имплантация зубов. Остальные знакомы с методом поверхностно или не слышали о нем. Поэтому перед визитом к стоматологу ориентируются на то, что оценить проще всего — стоимость, внешний вид улыбки, срок лечения и т.п.
Тем не менее спрос на имплантацию высокий. Установка зубных имплантов — одно из ведущих направлений в стоматологии, в этой сфере высокая конкуренция. Евгений Жиленко Хирург-имплантолог стоматологии Smile-at-Once
На нынешнем геополитическом фоне она только ожесточилась: многие клиники опускают цены до минимума, экономят на материалах и поддерживают ошибочные убеждения пациентов.
Каждый пациент прекрасно понимает, какой хочет видеть свою улыбку. Внимание фокусируется на выборе протеза — видимой части зуба, а сложные нюансы подбора и установки импланта — аналога зубного корня — целиком переходят под ответственность врача.
Имплант выступает фундаментом, а коронка или зубной мост — это надстройка. Если в фундаменте допущены ошибки, система перекосится и рухнет через 2-3 года. И неважно, насколько качественный и красивый зубной протез стоял сверху.
Внешний вид протеза — последнее звено в цепочке выбора. Важно идти от основания и выбирать импланты известных производителей, с историей не меньше 20-30 лет и многочисленными клиническими исследованиями.
Многие клиники из-за санкционных ограничений переориентировались на азиатский рынок — закупают продукцию среднего и эконом-класса. Само по себе это нормально. Плохо, когда таким имплантам приписывают свойства премиальных систем и заменяют ими оригинал.
Импланты-дженерики технически не могут повторить известные бренды. У них иные условия производства, другая научная база, упрощенные характеристики, свои инструменты для установки в кость.
Отличаются комплектующие и принципы крепления протезов. Невозможно ожидать от таких имплантов результата, сходного с проверенными марками.
Компании-лидеры рынка — среди популярных Nobel Biocare, Straumann, Astra Tech — подтверждают качество своих имплантов и технологий исследованиями. Вкладывают средства в собственные разработки, сотрудничают с имплантологами, признанными во всем мире, получая из первых уст данные об использовании продукции. То есть оценивают ситуацию на практике.
Импланты передовых компаний предсказуемы в работе — врач понимает, какой результат они дадут.
С ними можно работать в агрессивных условиях. Это важно, ведь 70% пациентов приходят с осложненным фоном — хроническими заболеваниями, курением, малым объемом кости. Обычные импланты могут не справиться – произойдет их отторжение.
Если клиника предлагает имплантацию «без модных примочек», значит, врач работает, опираясь лишь на личный опыт и методы диагностики, возможно устаревшие 10-15 лет назад. После мы получаем пациентов с воспалениями, подвижными коронками, травмами кости или имплантами, на которые невозможно изготовить протез.
Технологии умеют то, чего не может человеческий глаз — они видят организм изнутри. А также с математической точностью рассчитывают результат лечения еще до его старта.
Это снижает риски для здоровья и на 99% дает прогнозируемый результат.
Диагностический минимум перед имплантацией — компьютерная томография челюстей (КТ). Такой снимок без искажений передает строение и объем челюстных костей.
Также на основе КТ-снимка работают десятки других технологий: анализ состояния с помощью искусственного интеллекта, цифровое моделирование хода имплантации, навигационная хирургия, разработка и посадка протеза.
Реклама формирует у людей уверенность, что установка зубных имплантов похожа на покупку вещей — приходи и выбирай. В практике встречались пациенты, которые хотели самостоятельно приобрести имплантаты, а к врачу обратиться за установкой.
Выбор имплантов диктует не пациент. И даже не врач, если он не видел случай пациента. Все целиком зависит от индивидуальной клинической ситуации, которую может оценить только специалист с профильным образованием.
Сначала проводится глубокая диагностика челюстной системы и организма в целом. И лишь на ее основании подбираются модели имплантатов, материалы и препараты, которые лучше всего подходят конкретному пациенту. Решение не обязательно будет самым дорогим. В 90% случаев человеку можно предложить 2-3 оптимальных варианта.
Рабочий стаж — это просто цифры. Они ничего не говорят о реальных навыках, обучении, развитии и увлеченности специалиста. Есть стоматологи с опытом 20-30 лет, которые до сих пор действуют по шаблонам, выученным еще в студенчестве. И все чаще молодые имплантологи-энтузиасты за несколько лет вырастают в мощных профессионалов.
Полезно интересоваться образованием врача, смотреть на сертификаты и дипломы с профессиональных курсов.
Так можно убедиться, что имплантолог действительно владеет системами и протоколами, которые он предлагает.
В вопросах здоровья опасно принимать решения на веру. Важно критическое мышление. Не нужно бояться задавать вопросы, сравнивать и проверять факты. Грамотный врач помогает пациентам получить ответы на все вопросы, не скрывает факты и честно говорит о рисках.