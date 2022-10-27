5 опасных мифов об имплантации зубов

На какие уловки идут недобросовестные клиники, чтобы заманить клиентов низкой ценой, рассказывает хирург-имплантолог стоматологии Smile-at-Once Евгений Жиленко — специально для Daily Moscow.

Фото: Daily Moscow Daily Moscow

Эксперты отмечают, что только 27% пациентов понимают, как проходит имплантация зубов. Остальные знакомы с методом поверхностно или не слышали о нем. Поэтому перед визитом к стоматологу ориентируются на то, что оценить проще всего — стоимость, внешний вид улыбки, срок лечения и т.п.

Видео дня

Тем не менее спрос на имплантацию высокий. Установка зубных имплантов — одно из ведущих направлений в стоматологии, в этой сфере высокая конкуренция. Евгений Жиленко Хирург-имплантолог стоматологии Smile-at-Once

На нынешнем геополитическом фоне она только ожесточилась: многие клиники опускают цены до минимума, экономят на материалах и поддерживают ошибочные убеждения пациентов.

Миф: главное — выбрать коронку или протез. Имплант — это вторично

Каждый пациент прекрасно понимает, какой хочет видеть свою улыбку. Внимание фокусируется на выборе протеза — видимой части зуба, а сложные нюансы подбора и установки импланта — аналога зубного корня — целиком переходят под ответственность врача.

Имплант выступает фундаментом, а коронка или зубной мост — это надстройка. Если в фундаменте допущены ошибки, система перекосится и рухнет через 2-3 года. И неважно, насколько качественный и красивый зубной протез стоял сверху.

Внешний вид протеза — последнее звено в цепочке выбора. Важно идти от основания и выбирать импланты известных производителей, с историей не меньше 20-30 лет и многочисленными клиническими исследованиями.

Миф: дорогие импланты — это переплата за бренд

Многие клиники из-за санкционных ограничений переориентировались на азиатский рынок — закупают продукцию среднего и эконом-класса. Само по себе это нормально. Плохо, когда таким имплантам приписывают свойства премиальных систем и заменяют ими оригинал.

Импланты-дженерики технически не могут повторить известные бренды. У них иные условия производства, другая научная база, упрощенные характеристики, свои инструменты для установки в кость.

Отличаются комплектующие и принципы крепления протезов. Невозможно ожидать от таких имплантов результата, сходного с проверенными марками.

Компании-лидеры рынка — среди популярных Nobel Biocare, Straumann, Astra Tech — подтверждают качество своих имплантов и технологий исследованиями. Вкладывают средства в собственные разработки, сотрудничают с имплантологами, признанными во всем мире, получая из первых уст данные об использовании продукции. То есть оценивают ситуацию на практике.

Импланты передовых компаний предсказуемы в работе — врач понимает, какой результат они дадут.

С ними можно работать в агрессивных условиях. Это важно, ведь 70% пациентов приходят с осложненным фоном — хроническими заболеваниями, курением, малым объемом кости. Обычные импланты могут не справиться – произойдет их отторжение.

Миф: цифровые технологии и искусственный интеллект — лишняя трата денег

Если клиника предлагает имплантацию «без модных примочек», значит, врач работает, опираясь лишь на личный опыт и методы диагностики, возможно устаревшие 10-15 лет назад. После мы получаем пациентов с воспалениями, подвижными коронками, травмами кости или имплантами, на которые невозможно изготовить протез.

Технологии умеют то, чего не может человеческий глаз — они видят организм изнутри. А также с математической точностью рассчитывают результат лечения еще до его старта.

Это снижает риски для здоровья и на 99% дает прогнозируемый результат.

Диагностический минимум перед имплантацией — компьютерная томография челюстей (КТ). Такой снимок без искажений передает строение и объем челюстных костей.

Также на основе КТ-снимка работают десятки других технологий: анализ состояния с помощью искусственного интеллекта, цифровое моделирование хода имплантации, навигационная хирургия, разработка и посадка протеза.

Миф: пациент может сам выбрать, какие импланты ставить

Реклама формирует у людей уверенность, что установка зубных имплантов похожа на покупку вещей — приходи и выбирай. В практике встречались пациенты, которые хотели самостоятельно приобрести имплантаты, а к врачу обратиться за установкой.

Выбор имплантов диктует не пациент. И даже не врач, если он не видел случай пациента. Все целиком зависит от индивидуальной клинической ситуации, которую может оценить только специалист с профильным образованием.

Сначала проводится глубокая диагностика челюстной системы и организма в целом. И лишь на ее основании подбираются модели имплантатов, материалы и препараты, которые лучше всего подходят конкретному пациенту. Решение не обязательно будет самым дорогим. В 90% случаев человеку можно предложить 2-3 оптимальных варианта.

Миф: большой стаж врача — это залог качества

Рабочий стаж — это просто цифры. Они ничего не говорят о реальных навыках, обучении, развитии и увлеченности специалиста. Есть стоматологи с опытом 20-30 лет, которые до сих пор действуют по шаблонам, выученным еще в студенчестве. И все чаще молодые имплантологи-энтузиасты за несколько лет вырастают в мощных профессионалов.

Полезно интересоваться образованием врача, смотреть на сертификаты и дипломы с профессиональных курсов.

Так можно убедиться, что имплантолог действительно владеет системами и протоколами, которые он предлагает.