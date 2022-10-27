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1 час назад

Перечислены главные способы укрепления иммунитета осенью

Vse42.ru

Врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал, как в сезон холодов укрепить защиту организма. В этом вопросе он предостерег россиян от применения растительных препаратов.

Перечислены главные способы укрепления иммунитета осенью
Фото: Vse42.ruVse42.ru

В разговоре с журналистами медик перечислил простые правила, которые помогут укрепить иммунитет в осенний период. По словам врача, защитить организм от недугов поможет здоровый образ жизни, включающий полноценное питание и достаточный сон, передает издание "Известия".

– Это полноценное питание, нормальный сон 7–8 часов ежедневно, а также избегание стресса. Это те самые простые рекомендации, которые сложно соблюдать в современных реалиях, – цитирует СМИ Позднякова.

Он подчеркнул, что только эти три фактора оказывают положительное влияние на работу иммунной системы, а другие методы не дают значительного эффекта. Кроме того, инфекционист заметил, что следует быть осторожным с применением растительных препаратов и иммуномодуляторов, так как они могут непредсказуемо отразиться на здоровье человека.

ЗОЖ,Андрей Поздняков,
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