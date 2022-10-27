Перечислены главные способы укрепления иммунитета осенью

В разговоре с журналистами медик перечислил простые правила, которые помогут укрепить иммунитет в осенний период. По словам врача, защитить организм от недугов поможет здоровый образ жизни, включающий полноценное питание и достаточный сон, передает издание "Известия".

– Это полноценное питание, нормальный сон 7–8 часов ежедневно, а также избегание стресса. Это те самые простые рекомендации, которые сложно соблюдать в современных реалиях, – цитирует СМИ Позднякова.

Он подчеркнул, что только эти три фактора оказывают положительное влияние на работу иммунной системы, а другие методы не дают значительного эффекта. Кроме того, инфекционист заметил, что следует быть осторожным с применением растительных препаратов и иммуномодуляторов, так как они могут непредсказуемо отразиться на здоровье человека.