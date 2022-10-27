Как ароматы могут вернуть память

«Вообще мир запахов – он прекрасен, – говорит нейробиолог, – поэтому так здорово, когда мы вдруг оказываемся вдали от большого города. Идем по лугу и наконец-то вспоминаем, что вот этот запах был со мной 10, 20 или 30 лет назад. Потому что обонятельная система очень древняя, но при этом очень тесно связана с системой памяти. И обонятельная память очень прочная. Запахи способны мгновенно переносить нас в наше детство или юность: «Боже мой, тот самый запах духов! Боже мой, тот самый запах бабушкиных оладушков!». Кстати, что касается запахов еды, они, как правило, являются приятными и связаны с положительными эмоциями. И поэтому они так освежают память: это эмоционально насыщенные раздражители. Но и, в целом, обонятельная система – это важнейший источник положительных эмоций, радости и разнообразия в нашей жизни».