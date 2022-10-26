Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+16° в 
USD 61.33EUR 60.46
Войти в почту
3 часа назад

Онколог заявил об опасности нарушения циркадных ритмов для нервной системы

РИА "ФедералПресс"

Нарушения цикла сна и бодрствования негативно сказываются на работе организма. Существенная опасность грозит нервной системе человека, заявил онколог Вадим Покровский.

Онколог заявил об опасности нарушения циркадных ритмов для нервной системы
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Нарушения цикла сна/бодрствования влияют на работу гипоталамо-гипофизарной системы, на образование мелатонина, серотонина и дофамина. Стоит отказаться от ночных смен в пользу сна, иначе нарушается метаболизм. Все это может плохо сказаться на работе нервной системы», – сказал врач в разговоре с «ФедералПресс».

Покровский объяснил, что циркадным ритмам подвержена секреция гормонов. К примеру, кортизол, регулирующий обмен углеводов, синтезируется в основном поздней ночью и рано утром. Так он обеспечивает поддержание концентрации глюкозы. Его избыток может увеличивать риски развития сахарного диабета.

«Роль циркадных ритмов также возможна в патогенезе рака», – дополнил онколог.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, почему возникает онкология и возможно ли снизить риск заболевания. Врач Евгений Черемушкин перечислил факторы, провоцирующие появление рака.

ЗОЖ,Вадим Покровский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители