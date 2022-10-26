Онколог заявил об опасности нарушения циркадных ритмов для нервной системы

Нарушения цикла сна и бодрствования негативно сказываются на работе организма. Существенная опасность грозит нервной системе человека, заявил онколог Вадим Покровский.
«Нарушения цикла сна/бодрствования влияют на работу гипоталамо-гипофизарной системы, на образование мелатонина, серотонина и дофамина. Стоит отказаться от ночных смен в пользу сна, иначе нарушается метаболизм. Все это может плохо сказаться на работе нервной системы», – сказал врач в разговоре с «ФедералПресс».
Покровский объяснил, что циркадным ритмам подвержена секреция гормонов. К примеру, кортизол, регулирующий обмен углеводов, синтезируется в основном поздней ночью и рано утром. Так он обеспечивает поддержание концентрации глюкозы. Его избыток может увеличивать риски развития сахарного диабета.
«Роль циркадных ритмов также возможна в патогенезе рака», – дополнил онколог.
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