Онколог заявил об опасности нарушения циркадных ритмов для нервной системы

«Нарушения цикла сна/бодрствования влияют на работу гипоталамо-гипофизарной системы, на образование мелатонина, серотонина и дофамина. Стоит отказаться от ночных смен в пользу сна, иначе нарушается метаболизм. Все это может плохо сказаться на работе нервной системы», – сказал врач в разговоре с «ФедералПресс».