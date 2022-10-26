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45 минут назад

Какие анализы показывают наличие затяжного стресса

Москва24

Глава медицинской онлайн-лаборатории Валерий Саванович рассказал о последствиях затяжного стресса и перечислил, какие анализы помогут его выявить. Об этом пишет Общественная служба новостей.

Какие анализы показывают наличие затяжного стресса
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Эксперт объяснил, что организм человека реагирует на внешние раздражители. По его словам, это хорошо заметно по гормональному фону. Он отметил, что положительное влияние гормонов надпочечников (катехоламины и глюкокортикостероиды) при постоянном стрессе может смениться на отрицательное. Это приводит к снижению иммунитета и увеличению риска развития различных заболеваний: язвы желудка; гипотиреоза; привотстойкой гипергликемии и исулинорезистентности; повышение свертываемости крови и артериального давление с последующей гипертонией.

Саванович перечислил, какие анализы нужны сдать, чтобы выявить хронический стресс:

  • анализ на гормоны надпочечников;
  • анализы ТТГ и гормонов щитовидной железы;
  • комплекс исследований половых гормонов у женщин;
  • общий анализ крови;
  • анализ уровня глюкозы и магния в сыворотке крови;
  • анализ на гликированный гемоглобин.

Специалист рекомендовал также сделать липидограмму (изучение обмена жиров) и коагулограмму (изучение состояния крови).

Саванович подчеркнул, что не нужно сразу бежать в лабораторию, чтобы сдать анализы. Необходимо сначала проконсультироваться у специалиста, резюмировал он.

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