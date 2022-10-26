Какие анализы показывают наличие затяжного стресса

Глава медицинской онлайн-лаборатории Валерий Саванович рассказал о последствиях затяжного стресса и перечислил, какие анализы помогут его выявить. Об этом пишет Общественная служба новостей.
Эксперт объяснил, что организм человека реагирует на внешние раздражители. По его словам, это хорошо заметно по гормональному фону. Он отметил, что положительное влияние гормонов надпочечников (катехоламины и глюкокортикостероиды) при постоянном стрессе может смениться на отрицательное. Это приводит к снижению иммунитета и увеличению риска развития различных заболеваний: язвы желудка; гипотиреоза; привотстойкой гипергликемии и исулинорезистентности; повышение свертываемости крови и артериального давление с последующей гипертонией.
Саванович перечислил, какие анализы нужны сдать, чтобы выявить хронический стресс:
Специалист рекомендовал также сделать липидограмму (изучение обмена жиров) и коагулограмму (изучение состояния крови).
Саванович подчеркнул, что не нужно сразу бежать в лабораторию, чтобы сдать анализы. Необходимо сначала проконсультироваться у специалиста, резюмировал он.