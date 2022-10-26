Какие анализы показывают наличие затяжного стресса

Эксперт объяснил, что организм человека реагирует на внешние раздражители. По его словам, это хорошо заметно по гормональному фону. Он отметил, что положительное влияние гормонов надпочечников (катехоламины и глюкокортикостероиды) при постоянном стрессе может смениться на отрицательное. Это приводит к снижению иммунитета и увеличению риска развития различных заболеваний: язвы желудка; гипотиреоза; привотстойкой гипергликемии и исулинорезистентности; повышение свертываемости крови и артериального давление с последующей гипертонией.