В осенне-зимний сезон повышается риск различных респираторных заболеваний, поэтому многие стараются укрепить организм – в том числе, и с помощью витаминов и микроэлементов. Важное место среди микронутриентов, наиболее актуальных с точки зрения профилактики ОРВИ, занимает цинк.

Фото: Сибмеда Сибмеда

О том, какую роль выполняет цинк в организме и как поддержать оптимальный баланс, рассказала Елена Знахаренко, врач-диетолог, гастроэнтеролог, член Национального общества диетологов и Национальной ассоциации клинического питания.

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Почему нам нужен цинк?

Почему цинк важен для работы иммунной системы организма? Дело в том, что в настоящее время выделяют 118 цинксодержащих белков, имеющих отношение к противовирусной защите организма человека, в том числе, и от COVID-19. Большое значение ионы цинка имеют для снижения острого и хронического воспаления, регуляции цитокиновой активности и торможения «цитокинового шторма». Кроме того, цинк оказывает и антибактериальное действие.

«В настоящее время цинк включён уже в схемы не только лечения, но и реабилитации после ОРВИ, поскольку цинк помогает снизить восприимчивость к острым инфекциям нижних дыхательных путей», — отмечает Елена Знахаренко.

Помимо этого, цинк в виде солей входит в состав костей и кожи, поэтому этот микронутриент необходим для нормального течения процессов заживления ран, поддержания здоровья кожи, углеводного обмена, репродуктивной системы, зрения (особенно — ночного), восприятия вкуса и регулирования обоняния. Цинк способствует защите эпителия лёгких при воспалении, улучшая тканевую регенерацию. Этот элемент необходим и для полноценной мозговой деятельности, а также он участвует в снабжении организма энергией.

Сколько требуется цинка?

Согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора, физиологическая потребность в цинке для взрослых составляет 12 мг/сутки. К сожалению, достаточно много людей испытывают недостаток цинка. Так, по данным** Анатолия Скального, д.м.н., профессора, заведующего лабораторией молекулярной диетологии Сеченовского университета, дефицит цинка имеется у 30-40% россиян. Что касается пожилых людей с сахарным диабетом, ожирением, частыми простудами и хроническими болезнями лёгких, печени или злоупотребляющих алкоголем, то дефицит цинка у них наблюдается в 60-80%.

Дело в том, что на усвоение цинка существенное влияние оказывает и достаточное содержание в пище других микроэлементов. Синергистами цинка в поддержании активности цинксодержащих белков являются медь, железо и селен. Улучшают усвоение цинка витамины группы В, а также Е, А, С и D. К веществам, препятствующим всасыванию цинка, относятся кадмий, свинец, фитаты, фосфаты, анаболики, избыток кальция. Также затрудняет усвояемость цинка дефицит белка.

В каких продуктах содержится цинк?

Основными источниками цинка выступают мясо, птица, продукты моря, яйца, твёрдые сыры, креветки, кисломолочные продукты. Богаты им и грибы, зерновые, бобовые, орехи, хлеб из непросеянной муки.

Вообще бесспорным лидером по содержанию цинка являются устрицы – в 100 г продукта содержится 60 мг микроэлемента, то есть фактически пять суточных норм!

Достаточно много цинка в пшеничных отрубях (в 100 г – 61% от суточной потребности), в кедровых орехах (54%/100 г) и говядине (27 %/100 г). Однако, пожалуй, немногие могут сказать, что ежедневно включают эти продукты в рацион.

Рекомендованная адекватная профилактическая дозировка цинка составляет 10 – 15 мг в сутки. Причём, лучше выбирать хелатные формы, которые более доступны для организма: хелат – это аминокислоты, которые охватывают и переносят молекулу минерала в место, где происходит его усвоение. За счёт своего строения хелаты не требуют дополнительных биохимических превращений – они уже готовы к усвоению организмом, что обуславливает их высокую биодоступность.

В сентябре компания NL International расширила линейку БАД за счёт новой хелатной формулы Zinc (Zn) – Цинк, в основе которого – бисглицинат цинка, а также экстракт ацеролы – источник природного витамина С, который способствует повышению усвояемости цинка. Употребление одной капсулы в день обеспечивает поступление в организм 100 % (15 мг) цинка и не менее 50 % (30 мг) витамина С от рекомендованной суточной нормы**. Продукт имеет сертификат «Халяль».

*Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации. Методические рекомендации МР 2.3.1.02-53-21.