Почему нам нужен цинк?

В осенне-зимний сезон повышается риск различных респираторных заболеваний, поэтому многие стараются укрепить организм – в том числе, и с помощью витаминов и микроэлементов. Важное место среди микронутриентов, наиболее актуальных с точки зрения профилактики ОРВИ, занимает цинк.
О том, какую роль выполняет цинк в организме и как поддержать оптимальный баланс, рассказала Елена Знахаренко, врач-диетолог, гастроэнтеролог, член Национального общества диетологов и Национальной ассоциации клинического питания.
Почему цинк важен для работы иммунной системы организма? Дело в том, что в настоящее время выделяют 118 цинксодержащих белков, имеющих отношение к противовирусной защите организма человека, в том числе, и от COVID-19. Большое значение ионы цинка имеют для снижения острого и хронического воспаления, регуляции цитокиновой активности и торможения «цитокинового шторма». Кроме того, цинк оказывает и антибактериальное действие.
«В настоящее время цинк включён уже в схемы не только лечения, но и реабилитации после ОРВИ, поскольку цинк помогает снизить восприимчивость к острым инфекциям нижних дыхательных путей», — отмечает Елена Знахаренко.
Помимо этого, цинк в виде солей входит в состав костей и кожи, поэтому этот микронутриент необходим для нормального течения процессов заживления ран, поддержания здоровья кожи, углеводного обмена, репродуктивной системы, зрения (особенно — ночного), восприятия вкуса и регулирования обоняния. Цинк способствует защите эпителия лёгких при воспалении, улучшая тканевую регенерацию. Этот элемент необходим и для полноценной мозговой деятельности, а также он участвует в снабжении организма энергией.
Согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора, физиологическая потребность в цинке для взрослых составляет 12 мг/сутки. К сожалению, достаточно много людей испытывают недостаток цинка. Так, по данным** Анатолия Скального, д.м.н., профессора, заведующего лабораторией молекулярной диетологии Сеченовского университета, дефицит цинка имеется у 30-40% россиян. Что касается пожилых людей с сахарным диабетом, ожирением, частыми простудами и хроническими болезнями лёгких, печени или злоупотребляющих алкоголем, то дефицит цинка у них наблюдается в 60-80%.
Дело в том, что на усвоение цинка существенное влияние оказывает и достаточное содержание в пище других микроэлементов. Синергистами цинка в поддержании активности цинксодержащих белков являются медь, железо и селен. Улучшают усвоение цинка витамины группы В, а также Е, А, С и D. К веществам, препятствующим всасыванию цинка, относятся кадмий, свинец, фитаты, фосфаты, анаболики, избыток кальция. Также затрудняет усвояемость цинка дефицит белка.
Основными источниками цинка выступают мясо, птица, продукты моря, яйца, твёрдые сыры, креветки, кисломолочные продукты. Богаты им и грибы, зерновые, бобовые, орехи, хлеб из непросеянной муки.
Вообще бесспорным лидером по содержанию цинка являются устрицы – в 100 г продукта содержится 60 мг микроэлемента, то есть фактически пять суточных норм!
Достаточно много цинка в пшеничных отрубях (в 100 г – 61% от суточной потребности), в кедровых орехах (54%/100 г) и говядине (27 %/100 г). Однако, пожалуй, немногие могут сказать, что ежедневно включают эти продукты в рацион.
Рекомендованная адекватная профилактическая дозировка цинка составляет 10 – 15 мг в сутки. Причём, лучше выбирать хелатные формы, которые более доступны для организма: хелат – это аминокислоты, которые охватывают и переносят молекулу минерала в место, где происходит его усвоение. За счёт своего строения хелаты не требуют дополнительных биохимических превращений – они уже готовы к усвоению организмом, что обуславливает их высокую биодоступность.
В сентябре компания NL International расширила линейку БАД за счёт новой хелатной формулы Zinc (Zn) – Цинк, в основе которого – бисглицинат цинка, а также экстракт ацеролы – источник природного витамина С, который способствует повышению усвояемости цинка. Употребление одной капсулы в день обеспечивает поступление в организм 100 % (15 мг) цинка и не менее 50 % (30 мг) витамина С от рекомендованной суточной нормы**. Продукт имеет сертификат «Халяль».
*Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации. Методические рекомендации МР 2.3.1.02-53-21.
** согласно ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», приложение 2.