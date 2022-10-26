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2 часа назад

Доктор Мясников раскрыл три способа защиты от гепатита А

Мослентаиещё 1

Три способа защиты от гепатита А назвал врач и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1». Он отметил, что это заболевание называют «болезнью грязных рук».

Доктор Мясников раскрыл три способа защиты от гепатита А
Фото: МослентаМослента

Прежде всего, для профилактики гепатита А нужно тщательно мыть руки с мылом не менее трех минут. Доктор предупредил, что протирания спиртовыми салфетками недостаточно для поддержания гигиены.

Для нарезки и разделки рыбы и мяса Мясников посоветовал использовать разные доски. Приготовленную еду нужно убирать в холодильник, а не хранить при комнатной температуре.

Кроме того, телеведуший порекомендовал пить только кипяченую воду. Если такой возможности нет, лучше пользоваться специальными таблетками для обеззараживания жидкости.

ЗОЖ,Александр Мясников,
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