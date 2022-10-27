Как электронные сигареты влияют на сердце

Ученые Университета Луисвилля рассказали о влиянии использования электронных сигарет на здоровье сердечно-сосудистой системы. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

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В процессе работы специалисты изучали жидкости для вейпинга, состоящие из:

пропиленгликоля без никотина и растительного глицерина ароматизированной жидкости с никотином

Авторы обнаружили, что при вдыхании всех типов аэрозолей у экспериментальных животных частота сердечных сокращений замедлялась во время "затяжки". После чего ускорялась, вместе со снижением вариабельности сердечного ритма. При этом жидкости со вкусом ментола или жидкости, содержащие только пропиленгликоль, вызывали желудочковую аритмию и другие нарушения в работе сердца.

Ученые пришли к выводу, что даже кратковременное воздействие “пара” от электронных сигарет может дестабилизировать сердечный ритм с помощью определенных химических веществ, которые нарушают электрическую проводимость сердца, что может повысить риск фибрилляции предсердий или желудочков и внезапной остановки сердца.