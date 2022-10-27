Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+16° в 
USD 61.36EUR 61.57
Войти в почту
2 часа назад

Ничего хорошего: как электронные сигареты влияют на сердце

Ferra.ruиещё 8

Ученые Университета Луисвилля рассказали о влиянии использования электронных сигарет на здоровье сердечно-сосудистой системы. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Как электронные сигареты влияют на сердце
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В процессе работы специалисты изучали жидкости для вейпинга, состоящие из:

пропиленгликоля без никотина и растительного глицерина ароматизированной жидкости с никотином

Авторы обнаружили, что при вдыхании всех типов аэрозолей у экспериментальных животных частота сердечных сокращений замедлялась во время "затяжки". После чего ускорялась, вместе со снижением вариабельности сердечного ритма. При этом жидкости со вкусом ментола или жидкости, содержащие только пропиленгликоль, вызывали желудочковую аритмию и другие нарушения в работе сердца.

Ученые пришли к выводу, что даже кратковременное воздействие “пара” от электронных сигарет может дестабилизировать сердечный ритм с помощью определенных химических веществ, которые нарушают электрическую проводимость сердца, что может повысить риск фибрилляции предсердий или желудочков и внезапной остановки сердца.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители