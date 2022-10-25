Чем грозит нарушение режима сна

Создатель эко-товаров для сна Татьяна Язева рассказала о том, что произойдет с организмом, если постоянно нарушать режим сна.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Наличие проблем со сном может привести к раздражительности, депрессии, спутанности сознания, снижению работоспособности. Если это продолжается долгое время, то организм выдает серьезные сбои: понижается иммунитет, ухудшается внешний вид, снижается способность к запоминанию информации, обостряются хронические заболевания, передает МИР 24.

Эксперт добавила, что негативное влияние на организм оказывает не только недостаток сна, но и чрезмерно длительный сон.