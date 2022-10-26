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2 часа назад

Стоматолог назвал частую причину заболеваний зубов

Вечерняя Москваиещё 2

Стоматолог-ортопед, заведующий стоматологическим отделением московской клиники Вячеслав Коркач, рассказал, что большинство заболеваний зубов связано с деятельностью бактерий.

Стоматолог назвал частую причину заболеваний зубов
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Эксперт пояснил, что даже при небольшом повреждении эмали, бактерии атакуют зуб и активно размножаются в поврежденной зоне. У человека в этом случае возникает кариес, пульпит.

Врач добавил, что главная проблема связана с тем, что микробы из полости рта попадают в кровь, а с кровотоком разносятся по всему телу, поражая различные органы и системы.

— Мало кому приходит в голову связывать аллергические реакции, воспаление носовых пазух, выпадение волос, нарушения зрения с незалеченным кариесом. А они часто связаны! В тяжелых случаях зубные болезни и вовсе способны провоцировать развитие ревматизма, сердечную и почечную недостаточность, — предупреждает специалист в комментарии aif.ru.

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