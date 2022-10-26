Стоматолог назвал частую причину заболеваний зубов

Эксперт пояснил, что даже при небольшом повреждении эмали, бактерии атакуют зуб и активно размножаются в поврежденной зоне. У человека в этом случае возникает кариес, пульпит.

Врач добавил, что главная проблема связана с тем, что микробы из полости рта попадают в кровь, а с кровотоком разносятся по всему телу, поражая различные органы и системы.