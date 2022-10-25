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2 часа назад

Диетолог рассказала, как похудеть после 60 лет

Москва24

Физическая активность, полноценный сон и правильное питание помогут людям старше 60 лет сбросить лишние килограммы. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Диетолог рассказала, как похудеть после 60 лет
Фото: Москва24Москва24

С возрастом похудеть значительно сложнее, поскольку мышечная ткань начинает заменяться жировой, затормаживаются обменные процессы. Но избавиться от лишних килограммов можно, если соблюдать определенные рекомендации, отмечает эксперт.

"Соматотропный гормон (гормон роста. – Прим. ред), который вырабатывается ночью, обеспечивает сохранение мышечной ткани. А мышечная ткань берет на себя огромное количество энергии и не дает человеку поправляться", – объясняет врач.

Из рациона следует убрать вредные продукты: жирное, жареное и сладкое. Еду лучше тушить, варить или готовить на пару. Кроме того, белый хлеб стоит заменить на цельнозерновой, рекомендует Соломатина. В день у пожилого человека может быть три полноценных приема пищи и два перекуса, уточнила она. В рационе худеющего должен присутствовать полноценный белок, который быстро переваривается. Это может быть курица, индейка, рыба или белок яйца, перечисляет диетолог.

"Бобовые должны обязательно быть включены в рацион, вода в адекватном количестве", – указала эксперт.

Ранее россиянам рассказали про идеальный индекс массы тела у пожилых людей. Для женщин в возрасте этот показатель находится в границах 20–25, для мужчин – 22–27, уточнил врач-диетолог Михаил Гинзбург. Соответствующие расчеты производятся при помощи специальной формулы, добавил он.

ЗОЖ,Михаил Гинзбург,Елена Соломатина,
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