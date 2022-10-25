Диетолог рассказала, как похудеть после 60 лет

Из рациона следует убрать вредные продукты: жирное, жареное и сладкое. Еду лучше тушить, варить или готовить на пару. Кроме того, белый хлеб стоит заменить на цельнозерновой, рекомендует Соломатина. В день у пожилого человека может быть три полноценных приема пищи и два перекуса, уточнила она. В рационе худеющего должен присутствовать полноценный белок, который быстро переваривается. Это может быть курица, индейка, рыба или белок яйца, перечисляет диетолог.