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1 час назад

«Организм способен выдать серьезные сбои»: эксперт рассказала, чем грозит нарушение режима сна

Мир24

Врачи предупреждают: сбой режима сна грозит серьезными нарушениями. Так, длительный сон в выходные выбивает человека из привычного ритма, поэтому перед началом рабочей недели ему тяжелее уснуть. Создатель эко-товаров для сна Татьяна Язева рассказала корреспонденту MIR24.TV о том, что произойдет с организмом, если постоянно нарушать режим сна.

Эксперт рассказала, чем грозит нарушение режима сна
Фото: Мир24Мир24

«Регулярное и частое нарушение режима сна может привести к раздражительности, депрессии, спутанности сознания, снижению работоспособности. При длительном нарушении режима сна организм способен выдать серьезные сбои: понижается иммунитет, ухудшается внешний вид, ухудшается память и внимание, развиваются различные неврологические заболевания и обостряются хронические. Причем важно отметить, что негативное влияние на организм может оказывать не только недосып, но и чрезмерно длительный сон», – говорит эксперт.

Чаще всего режим сна сбивается в выходные дни: люди ложатся и просыпаются гораздо позже, чем в рабочие дни, отмечает Язева.

«Как следствие, биологические ритмы сбиваются и начало рабочей недели всегда окрашивается в негативные оттенки. Поэтому специалисты считают, что для поддержания здорового режима сна разница во времени пробуждения в рабочие и выходные дни не должна составлять более 2-3 часов», – заключила Язева.

ЗОЖ,
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