Эксперт рассказала, чем грозит нарушение режима сна

«Регулярное и частое нарушение режима сна может привести к раздражительности, депрессии, спутанности сознания, снижению работоспособности. При длительном нарушении режима сна организм способен выдать серьезные сбои: понижается иммунитет, ухудшается внешний вид, ухудшается память и внимание, развиваются различные неврологические заболевания и обостряются хронические. Причем важно отметить, что негативное влияние на организм может оказывать не только недосып, но и чрезмерно длительный сон», – говорит эксперт.