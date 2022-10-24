Названы причины для срочного обращения к иммунологу

Причины для срочного обращения к иммунологу назвал в личном Telegram-канале иммунолог, педиатр и соведущий Елены Малышевой по программе «Жить здорово!» Андрей Продеус .

«Если у человека происходят гнойно-воспалительные заболевания, или заболевания бактериальной природы, сопровождаемые приемом антибиотиков, чаще двух раз в год, необходимо обратиться за консультацией к иммунологу и сдать иммунологический анализ», — предупредил врач.

Посетить специалиста важно и при рецидивирующих вирусных инфекциях, проявляющихся клинически высыпаниями на теле. Например, герпетическими инфекциями на губах или в промежности. Еще одна причина для обращения к иммунологу — грибковые инфекции, грибковые поражения кожи и слизистых, сказал Продеус.