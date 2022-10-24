Ученые обнаружили, как массаж влияет на воспаление в мышцах

В журнале Science Translational Medicine опубликована статья, описывающая исследование, проведенное учеными с кафедры кинезиологии Университета Макмастера в Гамильтоне, которые обнаружили, что массаж уменьшает воспаление в организме и восстанавливает мышечные клетки после физических упражнений.

Фото: FBM.ru FBM.ru

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Предыдущие исследования установили, как массаж влияет на клетки. В новом исследовании ученые решили выяснить, какое влияние оказывает массаж на травмированные мышцы.

Для этого исследователи изучили различные матричные транскрипты рибонуклеиновой кислоты в тканях испытуемых. Выяснилось, что массируемые мышцы, в отличие от не массируемых, имели разный уровень двух ключевых белков.