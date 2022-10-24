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1 час назад

Учёные из Канады обнаружили, что массаж уменьшает воспаление в мышцах

FBM.ru

В журнале Science Translational Medicine опубликована статья, описывающая исследование, проведенное учеными с кафедры кинезиологии Университета Макмастера в Гамильтоне, которые обнаружили, что массаж уменьшает воспаление в организме и восстанавливает мышечные клетки после физических упражнений.

Ученые обнаружили, как массаж влияет на воспаление в мышцах
Фото: FBM.ruFBM.ru
FBM.ru

Предыдущие исследования установили, как массаж влияет на клетки. В новом исследовании ученые решили выяснить, какое влияние оказывает массаж на травмированные мышцы.

Для этого исследователи изучили различные матричные транскрипты рибонуклеиновой кислоты в тканях испытуемых. Выяснилось, что массируемые мышцы, в отличие от не массируемых, имели разный уровень двух ключевых белков.

Среди них было гораздо меньше белков, провоцирующих воспаление, и больше белков, которые помогают вырабатывать энергию для роста клеток. Исследование доказывает, что массаж изменяет экспрессию генов и уменьшает воспаление.

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