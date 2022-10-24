Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+15° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
33 минуты назад

Кардионагрузки помогут сохранить сердце здоровым

Konkurent.ru

Учащенное сердцебиение без видимой причины, одышка при небольшой нагрузке, даже боль – кто хоть раз их испытывал, тот знает, как сильно они могут огорчить. Когда они это делают, это признак того, что сердце нуждается в немедленном внимании. Что можно сделать для сердца самостоятельно? По данным портала МегаТюмень, есть несколько способов.

Кардионагрузки помогут сохранить сердце здоровым
Фото: Konkurent.ruKonkurent.ru

Сердце – важнейшая мышца тела, которая, к тому же, работает не покладая рук – за час перекачивает почти 350 литров крови. Стоит следить за тем, чтобы оно постоянно было в тонусе.

Видео дня

Забота об отдыхе

Нужно стараться спать не менее восьми часов в сутки. Сердце работает медленнее во время сна, и уровень фибриногена, белка, который способствует образованию тромбов, также ниже.

За это время происходит регенерация всего организма и, что немаловажно, также снижается уровень кортизола, гормона стресса. Это важно: стресс, особенно хронический, пагубно влияет на сердце, также может вызвать нарушение сердечного ритма и даже привести к инфаркту. Также он нередко инициирует секрецию веществ, повреждающих эндотелий сосудов, что оказывает негативное влияние на систему кровообращения.

Включение в меню хороших масел

Холодного отжима, нерафинированные, они содержат ценные растительные стеролы, помогающие поддерживать нормальный уровень холестерина в крови.

Стоит использовать:
  • рапсовое масло,
  • льняное масло,
  • масло черного тмина (богатое ценными кислотами омега-3),
  • расторопши богатой природными фосфолипидами,
  • аргановое масло снижает уровень сахара в крови.

Ходьба

Регулярные физические нагрузки поддерживают работу симпатической нервной системы, в том числе замедляют частоту сердечных сокращений, что благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему. Она также снижает кровяное давление, предотвращает накопление жировой ткани, тормозит развитие атеросклероза — физические упражнения могут снизить концентрацию плохого холестерина ЛПНП и повысить концентрацию хорошего холестерина ЛПВП.

Упражнения также улучшают кровоток и снижают склонность к образованию тромбов. Достаточно, если вы будете кататься на велосипеде по 30 минут в день, ходить на быструю прогулку, заниматься спортом. Для здорового движения сердца частота сердечных сокращений не должна превышать 130 ударов в минуту во время упражнений.

Поддерживать соответствующую массу тела

Чем больше масса тела, тем больше потребность организма в кислороде. Объем крови, который каждую минуту перекачивает сердце, также больше – и это может привести к его чрезмерному росту и, в конечном счете, к отказу.

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители