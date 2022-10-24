Кардионагрузки помогут сохранить сердце здоровым

Учащенное сердцебиение без видимой причины, одышка при небольшой нагрузке, даже боль – кто хоть раз их испытывал, тот знает, как сильно они могут огорчить. Когда они это делают, это признак того, что сердце нуждается в немедленном внимании. Что можно сделать для сердца самостоятельно? По данным портала МегаТюмень, есть несколько способов.

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Сердце – важнейшая мышца тела, которая, к тому же, работает не покладая рук – за час перекачивает почти 350 литров крови. Стоит следить за тем, чтобы оно постоянно было в тонусе.

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Забота об отдыхе

Нужно стараться спать не менее восьми часов в сутки. Сердце работает медленнее во время сна, и уровень фибриногена, белка, который способствует образованию тромбов, также ниже.

За это время происходит регенерация всего организма и, что немаловажно, также снижается уровень кортизола, гормона стресса. Это важно: стресс, особенно хронический, пагубно влияет на сердце, также может вызвать нарушение сердечного ритма и даже привести к инфаркту. Также он нередко инициирует секрецию веществ, повреждающих эндотелий сосудов, что оказывает негативное влияние на систему кровообращения.

Включение в меню хороших масел

Холодного отжима, нерафинированные, они содержат ценные растительные стеролы, помогающие поддерживать нормальный уровень холестерина в крови.

рапсовое масло,

льняное масло,

масло черного тмина (богатое ценными кислотами омега-3),

расторопши богатой природными фосфолипидами,

аргановое масло снижает уровень сахара в крови. Стоит использовать:

Ходьба

Регулярные физические нагрузки поддерживают работу симпатической нервной системы, в том числе замедляют частоту сердечных сокращений, что благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему. Она также снижает кровяное давление, предотвращает накопление жировой ткани, тормозит развитие атеросклероза — физические упражнения могут снизить концентрацию плохого холестерина ЛПНП и повысить концентрацию хорошего холестерина ЛПВП.

Упражнения также улучшают кровоток и снижают склонность к образованию тромбов. Достаточно, если вы будете кататься на велосипеде по 30 минут в день, ходить на быструю прогулку, заниматься спортом. Для здорового движения сердца частота сердечных сокращений не должна превышать 130 ударов в минуту во время упражнений.

Поддерживать соответствующую массу тела