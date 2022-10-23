Найден необычный способ приучить себя к здоровому питанию

Исследователи пришли к выводу, что записи о самочувствии после еды могут помочь перейти на здоровое питание.
Для оценки эффективность такого метода провели 10-дневный челлендж по здоровому питанию для 58 медработников, сотрудников и студентов Рутгерского университета. Специалисты предоставили участникам рецепты здоровых завтраков и попросили их записывать, как они себя чувствуют после еды.
После этого 37 участников заполнили анкету, в которой подробно рассказали о своём опыте. В итоге 86% опрошенных уверены, что они изменят свои пищевые привычки в будущем, 84% — пообещали питаться более разнообразно, 46% — хотят увеличить потребление клетчатки, а 62% — планируют начать готовить большие порции еды с вечера, чтобы улучшить своё питание.