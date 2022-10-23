Найден необычный способ приучить себя к здоровому питанию

Исследователи пришли к выводу, что записи о самочувствии после еды могут помочь перейти на здоровое питание.

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Для оценки эффективность такого метода провели 10-дневный челлендж по здоровому питанию для 58 медработников, сотрудников и студентов Рутгерского университета. Специалисты предоставили участникам рецепты здоровых завтраков и попросили их записывать, как они себя чувствуют после еды.