Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+17° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
1 час назад

Найден необычный способ приучить себя к здоровому питанию

Ferra.ru

Исследователи пришли к выводу, что записи о самочувствии после еды могут помочь перейти на здоровое питание.

Найден необычный способ приучить себя к здоровому питанию
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Для оценки эффективность такого метода провели 10-дневный челлендж по здоровому питанию для 58 медработников, сотрудников и студентов Рутгерского университета. Специалисты предоставили участникам рецепты здоровых завтраков и попросили их записывать, как они себя чувствуют после еды.

После этого 37 участников заполнили анкету, в которой подробно рассказали о своём опыте. В итоге 86% опрошенных уверены, что они изменят свои пищевые привычки в будущем, 84% — пообещали питаться более разнообразно, 46% — хотят увеличить потребление клетчатки, а 62% — планируют начать готовить большие порции еды с вечера, чтобы улучшить своё питание.

ЗОЖ,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители