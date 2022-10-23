Почему ежедневно нужно совершать 8200 шагов

Ученые из Университета Вандербильта пришли к выводу, что для снижения риска хронических заболеваний необходимо проходить не менее 8 200 шагов в день.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Данные для исследования получали с фитнес-трекеров и смартфонов. Всем известно о том, что есть призыв проходить по 10 000 шагов в день. Но это мнение основано на рекламе из 1960-х, а не на исследованиях.

Ученые провели анализ данных и выяснили, что 8 200 шагов – порог, после которого снижается риск развития хронических заболеваний и проблем с сердечно-сосудистой системой. Если проходить в день еще больше, то на здоровье это скажется положительно.