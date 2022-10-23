Россиянам рассказали, как худеть не вставая со стула

На борьбу с лишним весом нужно время и силы, которых после рабочего дня остаётся ниже нуля. Заставить себя после этого ехать в тренажёрку или хотя бы идти на пешую прогулку просто невозможно. И для таких людей (большинства, будем честны) учёные нашли решение. Нет, это не волшебная пилюля, а упражнение, которое можно делать, не отвлекаясь от работы.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

В эпоху цифровизации все работают сидя за компьютерами, а это значит, что организм либо постепенно набирает вес, либо не даёт его сбрасывать. Потому что даже при соблюдении диет энергию на офисном стуле девать некуда — разве что в яростную долбежку по клавиатуре. Но даже в таком случае расход калорий минимальный.

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Учёные нашли решение проблемы — клянутся и божатся, что всё работает, как швейцарские часы. По их словам, чтобы запустить метаболизм, нужно заставить двигаться всего одну мышцу — камбаловидную. Она находится в икрах и сама по себе не очень большая (всего 1% от массы тела), но значимости у неё — на миллион.

Итак, время для зарядки. Сядьте прямо — спинка по струнке, ноги стоят на полу, плотно прижимаясь к полу. Поднимите пятки максимально вверх, но носочками оставайтесь на полу. Остановитесь секунды на три, а после медленно опустите пятки. Посмотрите в зеркало, вы великолепны.

Это упражнение можно повторять где угодно и когда угодно. Чудо-мышца не только запускает метаболизм, но и регулирует уровень глюкозы в крови лучше, чем диеты, интервальное голодание или бег (так что диабетикам на заметку). Если заниматься регулярно, жизнь превратится в сказку: обмен веществ ускоряется в два раза, сахар в крови снижается на 52%, а уровень холестерина в крови падает до подвальных значений.

Конечно, для полного эффекта лучше делать упражнение вместе с диетой (но не из списка запрещёнки, их «Секрет» показывал тут ). А ещё очень эффективны прогулки на свежем воздухе (насколько это возможно в условиях города). Прогуливаться можно по полчаса, тогда камбаловидная мышца тоже хорошо работает.