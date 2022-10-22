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3 часа назад

Прогулки полезны для иммунитета и улучшения качества сна

Вести Подмосковья

Сокращение светового дня, нехватка тепла, кислорода и витаминов, присущие позднему осеннему периоду, а также ненормированный рабочий график, городская суета, питание чем попало, невнимательное отношение к себе и своему здоровью - краткий список причин, из которых складывается плохое самочувствие (как физическое, так и психоэмоциональное). Чтобы укрепить иммунитет и стойко перенести холодное время года, следует подойти к решению глобальной проблемы комплексно, пишет Daily Moscow.

Прогулки полезны для иммунитета и улучшения качества сна
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

Среди «антидотов» плохого самочувствия врач-диетолог Елена Доронкина назвала прогулки на свежем воздухе. Дело в том, что кислород необходим мозгу для полноценной работы, а организму в целом - для повышения уровня энергии и улучшения качества сна. Немаловажно выходить на прогулку пока еще не стемнело - благодаря солнечному свету мы получим дозу витамина D.

«Чем больше времени вы проводите на свежем воздухе, тем лучше вы помогаете своему организму и восполняете его защитные функции. В зимний период прогулки хорошо совмещать с катанием на лыжах и коньках. Это также окажет успокаивающее влияние на психику и поможет крепче спать», - объяснила Доронкина.

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