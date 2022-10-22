Прогулки полезны для иммунитета и улучшения качества сна

«Чем больше времени вы проводите на свежем воздухе, тем лучше вы помогаете своему организму и восполняете его защитные функции. В зимний период прогулки хорошо совмещать с катанием на лыжах и коньках. Это также окажет успокаивающее влияние на психику и поможет крепче спать», - объяснила Доронкина.