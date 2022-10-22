Ученые рассказали, как сохранить здоровье сердца

Специалисты рассказали о том, как снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. По словам экспертов, предотвратить развитие болезней сердца и сосудов можно, употребляя в пищу продукты с низким содержанием соли и холестерина, а также регулярно занимаясь физическими упражнениями.

Фото: Родной город Родной город

Так, ежедневные физические нагрузки не только снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, но и улучшают общее состояние здоровья и самочувствие. Специалисты рекомендуют не менее 30 минут в день уделять занятию спортом. Помимо этого, необходимо правильно и сбалансировано питаться, а также следить за кровяным давлением и уровнем сахара в крови.

Употребление большого количества фруктов и овощей, цельного зерна, нежирного белка и полезных жиров может помочь сохранить сердце здоровым. А контроль за давлением и уровнем сахара в организме снизит риск таких заболеваний, как ишемическая болезнь сердца, стенокардия, сердечный приступ и инсульт.