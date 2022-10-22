Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+7° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
2 часа назад

Почему возникает заикание и можно ли полностью от него избавиться

Вечерняя Москва

В мире 22 октября празднуется Международный день заикающихся людей. По утверждению некоторых ученых, этот феномен возник тогда, когда человек научился говорить. То есть десятки тысяч лет назад. «Вечерняя Москва» решила узнать у невролога, доцента кафедры неврологии и нейрохирургии Рустема Гайфутдинова, почему возникает заикание и можно ли его вылечить.

Почему возникает заикание и можно ли от него избавиться
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Причины возникновения

Видео дня

По его словам, среди основных причин развития заикания можно выделить следующие:

тревожные расстройства;сильный испуг;стресс;пережитое насилие в семье;травмы головы;психологическое давление со стороны окружающих или деспотичность одного из родителей.

— Все процессы, которые предшествуют развитию дефекта, могут фиксироваться не обязательно именно на речи. У кого-то после испуга развивается косоглазие или нарушаются тазовые функции, которые влияют на вестибулярный аппарат, — отметил Гайфутдинов.

Лечение

Невролог рассказал, что с диагнозом заикание пациенты попадают в первую очередь в кабинет участкового педиатра, если речь идет о ребенке. После осмотра специалист дает направление к неврологу или психотерапевту, в зависимости от причин возникновения нарушения речевой деятельности.

— Основной состав специалистов, которые помогают избавиться от дефекта, представляет из себя логопеда и врача-дефектолога. Но на первоначальном этапе проводится консультация с неврологом, психоневрологом и психотерапевтом, которые уже сами определяют, к какому именно специалисту направить пациента, — объяснил медик.

В процесс лечения входят несколько этапов и методик, продолжил врач. Он включает применение медикаментозных средств, дыхательных практик и логопедических упражнений:

— Специалисты назначают транквилизаторы, позволяющие снять мышечное напряжение, а потом начинается процесс растормаживания, когда пациенту помогают избавиться от тревоги, не позволяющей ему улучшить разговорные навыки. Среди методик встречаются курсы дыхательных упражнений и пения, которые укрепляют речевой аппарат и снимают напряжение.

Гайфутдинов подчеркнул, что период лечения зависит от причин появления речевого дефекта, а также от возраста пациента:

— Чем моложе человек, тем проще с ним работать. Например, у детей очень гибкий речевой аппарат. Достаточно одного года, чтобы достичь хорошего результата и избавиться от проблемы.

У взрослых куда сложнее, заметил эксперт. Для избавления от заикания понадобится больше года, чтобы уйти от привычного формата общения с повторяющимися слогами.

— Но могу с уверенностью сказать, что избавиться от этой проблемы куда легче, чем, например, восстановить полностью речь после инсульта. В постинсультный период процесс снятия зажимов и коррекции речи достаточно длительный, — добавил невролог.

Успех лечения заикания, по мнению врача, зависит от множества факторов:
  • своевременной и правильной постановки диагноза;
  • наследственности;
  • профессионализма и квалификации специалистов;
  • подбора программы по реабилитации речи.

При этом некоторые невротические формы заикания можно вылечить и после трехдневных терапевтических процедур, которые включают в себя артикуляционную и дыхательную гимнастику, логопедический массаж, психологический и речевой тренинги, заключил спикер.

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители