Почему возникает заикание и можно ли от него избавиться

В мире 22 октября празднуется Международный день заикающихся людей. По утверждению некоторых ученых, этот феномен возник тогда, когда человек научился говорить. То есть десятки тысяч лет назад. «Вечерняя Москва» решила узнать у невролога, доцента кафедры неврологии и нейрохирургии Рустема Гайфутдинова, почему возникает заикание и можно ли его вылечить.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Причины возникновения

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По его словам, среди основных причин развития заикания можно выделить следующие:

тревожные расстройства;сильный испуг;стресс;пережитое насилие в семье;травмы головы;психологическое давление со стороны окружающих или деспотичность одного из родителей.

— Все процессы, которые предшествуют развитию дефекта, могут фиксироваться не обязательно именно на речи. У кого-то после испуга развивается косоглазие или нарушаются тазовые функции, которые влияют на вестибулярный аппарат, — отметил Гайфутдинов.

Лечение

Невролог рассказал, что с диагнозом заикание пациенты попадают в первую очередь в кабинет участкового педиатра, если речь идет о ребенке. После осмотра специалист дает направление к неврологу или психотерапевту, в зависимости от причин возникновения нарушения речевой деятельности.

— Основной состав специалистов, которые помогают избавиться от дефекта, представляет из себя логопеда и врача-дефектолога. Но на первоначальном этапе проводится консультация с неврологом, психоневрологом и психотерапевтом, которые уже сами определяют, к какому именно специалисту направить пациента, — объяснил медик.

В процесс лечения входят несколько этапов и методик, продолжил врач. Он включает применение медикаментозных средств, дыхательных практик и логопедических упражнений:

— Специалисты назначают транквилизаторы, позволяющие снять мышечное напряжение, а потом начинается процесс растормаживания, когда пациенту помогают избавиться от тревоги, не позволяющей ему улучшить разговорные навыки. Среди методик встречаются курсы дыхательных упражнений и пения, которые укрепляют речевой аппарат и снимают напряжение.

Гайфутдинов подчеркнул, что период лечения зависит от причин появления речевого дефекта, а также от возраста пациента:

— Чем моложе человек, тем проще с ним работать. Например, у детей очень гибкий речевой аппарат. Достаточно одного года, чтобы достичь хорошего результата и избавиться от проблемы.

У взрослых куда сложнее, заметил эксперт. Для избавления от заикания понадобится больше года, чтобы уйти от привычного формата общения с повторяющимися слогами.

— Но могу с уверенностью сказать, что избавиться от этой проблемы куда легче, чем, например, восстановить полностью речь после инсульта. В постинсультный период процесс снятия зажимов и коррекции речи достаточно длительный, — добавил невролог.

своевременной и правильной постановки диагноза;

наследственности;

профессионализма и квалификации специалистов;

подбора программы по реабилитации речи. Успех лечения заикания, по мнению врача, зависит от множества факторов: