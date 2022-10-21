Американские ученые выяснили, как сидя на месте сжигать жир

Ученые заявили, что даже во время сидячей работы можно сжигать глюкозу и жир, выполняя несложные упражнения. Как оказалось, такими способностями обладает камбаловидная мышца.

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Как говорится в работе исследователей из Университета Хьюстона, опубликованной в журнале iScience, эта мышца расположена в задней части голени и составляет всего 1% от массы тела. Она участвует в процессе стояния и ходьбы.

Несмотря на то, что мышца небольшая, она способна увеличить объем сжигаемого жира на 52% и снизить потребность в инсулине на 60%, удваивая скорость окисления углеводов.

Упражнение по тренировке этой мышцы выполняется в положении сидя. Для этого нужно прижать переднюю часть стопы к полу, а пятку оторвать от пола. При достижении максимальной амплитуды, опустить пятку вниз.