4 неочевидных последствия курения, о которых вы могли не знать

Зависимость от никотина сильнее, чем от других наркотических веществ.

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Никотин – это алкалоид (органическое вещество, содержащееся в растениях и некоторых грибах), который содержится в листьях табака (Nicotiana tabacum), произрастающего в Америке. Поступая в организм с пищей или через лёгкие, он за секунды достигает головного мозга, растворяясь в крови, и быстро выводится из организма. Когда нейроны ощущают, что никотин ускользает от рецепторов, это вызывает определённую степень беспокойства — состояние, которое называется «кризис отмены».

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Чем опасны сигареты

Никотин может быть щелочным или кислым. Кислота не проникает через слизистые оболочки рта. Такой никотин должен пройти через бронхиальное дерево, пока не достигнет альвеол, где щелочная среда организма способствует его ощелачиванию. Уже через лёгкие он распределяется по всем сосудам и достигает головного мозга.

Всасывание щелочного никотина происходит во рту, и препарат переносится кровью непосредственно в мозг. В сигаретах используют именно щелочной никотин, он обладает большей проникающей способностью и вызывает бóльшую привязанность. Именно поэтому те, кто курит сигары и трубки, меньше ощущают никотиновую зависимость, чем те, кто курит сигареты.

Никотин оказывает постоянное влияние на головной мозг. Нервные центры (дофаминовый, мезо-лимбо, прилежащее ядро) распознают его по очереди, поэтому вещество продолжает действовать на мозг даже ночью, пока вы спите и не курите.

Метаболизм никотина происходит в печени. В норме 80% никотина «обрабатываются» организмом за 15 минут. Но в некоторых случаях из-за генетических особенностей этот процесс замедляется. Люди, склонные к более медленному усвоению никотина, потребляют большее количество табака.

Если действие никотина слишком сильное, возникает отрицательная пауза в ответных реакциях мозговых центров, особенно прилежащего ядра и дофаминовых центров (дофамин отвечает за ощущение большего удовольствия). Это увеличивает тягу к курению и беспокойство, человеку необходимо снова закурить, чтобы компенсировать потерянные ощущения. То есть, чем больше вы курите, тем больше вам хочется.

Многие уже привыкли слышать о вреде курения: рисках онкологических и бронхолёгочных заболеваний и другое. Но есть и менее очевидные проблемы, связанные с этой вредной привычкой.

Остеопороз

Курение высвобождает токсичные компоненты, которые мешают функционированию молодых клеток костной ткани, отвечающих за формирование костей. Из-за вредного воздействия на минеральную плотность скелета курение повышает риск переломов, а также вызывает потерю костной массы. В результате, кости становятся более хрупкими и чаще подвержены повреждениям.

Нарушения зрения

Поскольку курение провоцирует высокий окислительный стресс (своего рода процесс старения), оно усиливает и разрушительные процессы в сетчатке — области, ответственной за передачу изображений, зафиксированных глазом, в мозг. Курение сигарет вызывает дегенерацию жёлтого пятна, что, в свою очередь, может привести к слепоте.

По этой же причине курение может влиять на изменение узнавания цвета, а также на восприятие контраста в изображениях.

Зависимость от курения может увеличить риск развития катаракты. Это связано с тем, что химические вещества, содержащиеся в сигаретах, изменяют метаболизм хрусталика — области, отвечающей за фокусировку света, отражающегося от радужной оболочки под сетчаткой.

Грыжа межпозвоночного диска

Курение ухудшает микроциркуляцию мелких кровеносных сосудов. Поскольку кровь работает как мост для транспортировки питательных веществ от хрящевого диска между позвонками, прерывание этого потока вызывает изменения этого диска.

Хотя основная причина грыжи — генетическая предрасположенность, курение ускоряет её развитие.

Язва желудка

Сигареты агрессивны по отношению к слизистой оболочке желудка, что делает желудочный тракт более уязвимым для гастритов и язв. Никотин способен уменьшать выделение слизи и бикарбоната и увеличивать выработку кислоты. Повышенное количество кислоты может вызвать раздражение или воспаление слизистой оболочки желудка (гастрит), а в долгосрочной перспективе и язву.