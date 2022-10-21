Врач рассказал, как быстрее восстановиться после болезни

После болезни не всегда можно сразу вернуться к обычному ритму жизни. К привычной норме нагрузок организм нужно подготовить, ведь для борьбы с недугом он израсходовал много сил. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрея Тяжельникова.
«Болезнь нарушает работу организма, поэтому требуется время на восстановление. Если после перенесенного заболевания у человека сохраняются быстрая утомляемость и одышка, то это тревожные симптомы. Они должны натолкнуть переболевшего на мысль о том, что нужны еще какие-то реабилитационные мероприятия», — приводит источник слова эксперта.
Для восстановления после болезни доктор посоветовал: