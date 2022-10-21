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8 минут назад

Врач рассказал, как быстрее восстановиться после болезни

Don24.ruиещё 1

После болезни не всегда можно сразу вернуться к обычному ритму жизни. К привычной норме нагрузок организм нужно подготовить, ведь для борьбы с недугом он израсходовал много сил. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрея Тяжельникова.

Врач рассказал, как быстрее восстановиться после болезни
Фото: Don24.ruDon24.ru

«Болезнь нарушает работу организма, поэтому требуется время на восстановление. Если после перенесенного заболевания у человека сохраняются быстрая утомляемость и одышка, то это тревожные симптомы. Они должны натолкнуть переболевшего на мысль о том, что нужны еще какие-то реабилитационные мероприятия», — приводит источник слова эксперта.

Для восстановления после болезни доктор посоветовал:

  • избегать физических и психологических нагрузок,
  • добавить в рацион продукты, богатые витаминами и микроэлементами,
  • употреблять достаточное количество жидкости,
  • побольше гулять на свежем воздухе,
  • высыпаться.
ЗОЖ,Андрей Тяжельников,
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