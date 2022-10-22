Сильный иммунитет: 5 популярных мифов о здоровье

Мифы о здоровье создает сарафанное радио и интернет, где содержится недостоверная информация. "Рамблер" расскажет о них подробнее.
Врачи считают, что завтракать с утра необходимо для правильного пищеварения. В печени образуется желчь, поэтому когда в двенадцатиперстной кишке появляется еда, желчный пузырь выбрасывает имеющийся запас желчи. Если пищи нет, есть риск образования камней.
Иммунитет — это сложная система организма, поэтому нельзя сказать, что во время осеннего периода он прекращает существовать. Однако поддержать иммунитет все-таки можно с помощью сбалансированного питания, полноценного сна, закаливания, умеренной нагрузке и устранения стресса.
Доказанных данных, свидетельствующих о способности витамина С предотвращать заболевание гриппом и ОРВИ, нет. Но недопускать дефицита витаминов важно.
Нагрузки необходимо сократить, если температура поднялась выше 37 градусов. Тогда лучше придерживаться постельного режима. Если температура тела невысокая, а на улице хорошая погода, можно прогуляться.
При гриппе и ОРВИ, показано обильное теплое (но не горячее) питье — до 1,5-2 литров жидкости в сутки. А при болезнях сердца или почек чрезмерная водная нагрузка будет противопоказана.