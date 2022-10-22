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1 час назад

Сильный иммунитет: 5 популярных мифов о здоровье

Даша Краснова
Денис Прокофьевэксперт

Мифы о здоровье создает сарафанное радио и интернет, где содержится недостоверная информация. "Рамблер" расскажет о них подробнее.

Сильный иммунитет: 5 популярных мифов о здоровье
Фото: unsplashunsplash
Есть позиция доказательной медицины, есть медицинская научная литература. Еще одна проблема: люди считают, что вылечить все болезни самостоятельно. Как будто достаточно иметь возможность прочитать немного информации и сразу начать заниматься самолечением. Однако даже инструкция на лекарствах, это информация не для пациентов, а для врачей.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Миф №1. Нельзя пропускать завтраки

Врачи считают, что завтракать с утра необходимо для правильного пищеварения. В печени образуется желчь, поэтому когда в двенадцатиперстной кишке появляется еда, желчный пузырь выбрасывает имеющийся запас желчи. Если пищи нет, есть риск образования камней.

Миф №2. Иммунитет можно усилить

Иммунитет — это сложная система организма, поэтому нельзя сказать, что во время осеннего периода он прекращает существовать. Однако поддержать иммунитет все-таки можно с помощью сбалансированного питания, полноценного сна, закаливания, умеренной нагрузке и устранения стресса.

Миф №3. Витамин С спасет от простуды

Доказанных данных, свидетельствующих о способности витамина С предотвращать заболевание гриппом и ОРВИ, нет. Но недопускать дефицита витаминов важно.

Миф №4. С температурой нельзя гулять

Нагрузки необходимо сократить, если температура поднялась выше 37 градусов. Тогда лучше придерживаться постельного режима. Если температура тела невысокая, а на улице хорошая погода, можно прогуляться.

Миф №5. Когда болеешь, нужно пить

При гриппе и ОРВИ, показано обильное теплое (но не горячее) питье — до 1,5-2 литров жидкости в сутки. А при болезнях сердца или почек чрезмерная водная нагрузка будет противопоказана.

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