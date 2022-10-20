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1 час назад

Почему нельзя пить кофе во время еды

Мира Маркина

Для многих завтрак с чашкой ароматного кофе – незаменимый утренний ритуал. А кто-то и вовсе выпивает по несколько чашек кофе в день, заедая его тем или иным перекусом. Однако не так давно эксперты установили, что кофе следует пить без еды. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Почему нельзя пить кофе во время еды
Фото: UnsplashUnsplash

Рекомендация диетологов, согласно которой кофе не следует сочетать с приемами пищи обусловлена тем, что такая привычка мешает нормальному усвоению питательных веществ из еды.

Время от времени ученые сходятся во мнении, что кофеин не влияет на процесс переваривания пищи. Но эксперты также уточняют, что кофе замедляет процесс поступления железа в организм на 50%. И это при том, что железо и так непросто достать из продуктов.

В связи с тем, что огромное количество женщин страдает от железодефицитной анемии (и нередко в скрытой стадии), медики все же рекомендуют употреблять кофе отдельно от еды. К примеру, через 30-40 минут после трапезы.

Не стоит недооценивать дефицит железа. Он не только ухудшает самочувствие, но также отражается на внешнем виде. Как правило, недостаток железа проявляется посредством сухости кожи, бледности и воспалений. Если вам знакомы эти симптомы, попробуйте перестроить свой режим питания и не пить кофе вовремя еды. Вполне возможно, что от некоторых проблем вам удастся избавиться при помощи данной привычки.

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