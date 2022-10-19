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48 минут назад

Эта привычка быстро вас состарит

Ferra.ru

Если вы из-за работы вынуждены долго сидеть, то наверняка в течение дня сталкиваетесь с болями в теле и скованностью. К слову, исследования показывают, что сидячий образ жизни может привести к проблемам со здоровьем.

Эта привычка быстро вас состарит
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В отчёте, опубликованном в научном издании JAMA Cardiology, описывается, как длительное сидение повлияло на жителей 21 страны. Согласно результатам этого исследования, длительное ежедневное сидение без перерывов может навредить вашему телу несколькими способами.

Как отмечается в статье ScienceAlert, если сидеть на протяжении 6-8 часов в день, то это повысит риск развития болезней сердца и преждевременной смерти примерно на 12-13 %. А если время, проведённое в сидячем положении, составляет 8 часов или больше, то вероятность осложнений повышается на 20 %.

Во многих других научных исследованиях делается такой же вывод. В отчёте, который был опубликован в 2019 году в The American Journal of Preventive Medicine, говорится, что длительное сидение связано с более высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета. В другом исследовании, опубликованном в Lifestyle Medicine, учёные заключили, что при сидении каждый день в течение 6-8 часов у людей появляются симптомы гипертонии, скелетно-мышечного расстройства.

Кроме того, согласно специалистам из клиники Майо, те, кто ежедневно сидит более 8 часов, имеет риск смерти, аналогичный риску смерти от курения или ожирения.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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